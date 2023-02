Filme na Netflix mostra que o amor pode surgir como seu chocolate favorito em uma caixa de surpresas

O sonho da casa própria e da independência, especialmente financeira, é universal, mas parece cada vez mais distante da realidade. Inúmeras matérias de jornais narram histórias de adultos que passaram dos 30 anos de idade e continuam sob o mesmo teto dos pais, mesmo após o fim da jornada acadêmica. É que o sucesso profissional não chega tão fácil nos primeiros anos de carreira. Além disso, os imóveis estão caríssimos e os salários demoram a compensar o investimento.

Em “Amor Por Metro Quadrado”, comédia romântica indiana, conhecemos Sanjay (Vicky Kaushal) e Karina (Angira Dhar), dois colegas de trabalho que decidem fazer um trato para conseguir comprar um imóvel. Os salários de ambos, separadamente, não são suficientes para o banco aprovar o financiamento. Apenas com a renda conjunta o empréstimo tem chances de sair. Então, eles decidem se casar para realizar o sonho da independência e casa própria.

Sob o teto da mãe, Karina poderá ser obrigada a se casar com Samuel (Kunaal Roy Kapur), um pretendente que já tem todo seu futuro planejado. Mas ela não está apaixonada e não quer um homem controlando sua vida. Fazer o acordo com Sanjay a permitirá tomar as rédeas de seu próprio destino. Mas conforme eles avançam no contrato para garantir o imóvel, mais eles se tornam íntimos e a amizade vai se desenrolando para um romance de verdade.

Agora que Sanjay está engatando um relacionamento sério com direito à casa própria, a ex-namorada, Rashi (Alankrita Sahai), que coincide de trabalhar no banco que irá adiantar o fundo de garantia para ele dar a entrada no apartamento, decide demonstrar interesse por ele novamente. Não demora para que Rashi apareça pedindo que que Sanjay assuma a paternidade sobre sua suposta gravidez, colocando em risco o romance entre ele e Karina e o sonho de comprar o apartamento.

Como um bom Bollywood, o filme tem algumas cenas musicais, outras comediadas e uma pitada de drama para que nem tudo seja tão fácil. Sem se aprofundar muito nas complexidades dos relacionamentos e também no machismo estrutural cultural na Índia, que torna o casamento entre Sanjay e Karina a única oportunidade dela ser dona de suas escolhas, o filme insiste em percorrer um caminho leve e fácil, sem adicionar tensões que o obrigariam a entrar em campos minados.

Mesmo assim é um enredo que mostra, claro que de forma leve e superficial, como atualmente o mundo parece um lugar muito mais competitivo e exigente. Os bancos analisam todo um contexto pessoal de vida antes de realizar um contrato financeiro. Todas as nossas oportunidades são completamente controladas pela creditocracia, tornando praticamente impossível para famílias com rendas mais baixas juntarem qualquer quantia para comprar um imóvel, como era possível nos tempos dos pais e avós, mesmo que fossem pessoas humildes e trabalhadoras. Hoje, apesar dos cursos superiores e salários melhores, a maioria permanece presa aos empréstimos, endividamentos, parcelas, juros e uma pancada de burocracias que servem para nos afastar, cada vez mais, da próxima camada social.

Filme: Amor Por Metro Quadrado

Direção: Anand Tiwari

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 6/10