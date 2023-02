Alucinante e de tirar o fôlego, obra-prima do cinema de ação está na Netflix e você não conseguirá desviar os olhos

“Missão: Impossível” é uma das franquias mais importantes e lucrativas do cinema e foi inspirada em uma série de televisão dos anos 1960, transmitida pela CBS. Grande parte do sucesso se deve ao protagonismo de Tom Cruise, que aceita vários desafios e grava diversas cenas perigosas sem uso de dublês. Por exemplo, em “Missão: Impossível 2”, o ator se pendurou de verdade no penhasco do Parque Estadual de Dead Horse, em Utah. É claro que ele estava preso em cabos de aço, mas não aceitou dublês para gravar sua cena. Também em “Missão: Impossível — Rogue Nation”, Cruise gravou de verdade a parte do filme em que aparece pendurado do lado de fora de um avião no ar. Não teve nenhum efeito especial.

O ator impressiona sempre, não apenas por não aparentar a idade que tem, mas por seu comprometimento com os papeis. No último filme da franquia, “Missão: Impossível – Fallout”, ele treinou durante 12 meses para executar a manobra HALO, que é uma queda livre de alturas gigantescas usada em uma cena que ele reproduz ao lado de Henry Cavill. No filme, Cavill, que interpreta o agente August Walker, perde o oxigênio e fica desacordado. O personagem de Cruise, Hunt, precisa salvá-lo durante a queda. Cruise pôde treinar apenas 100 vezes para aperfeiçoar a técnica do salvamento, enquanto um paraquedista de verdade precisa de, em média, 1.000 tentativas para conseguir acertar. É mesmo impressionante o preparo físico e dedicação do ator. Em outra filmagem que mostra Cruise dando um giro de 180 graus em uma BMW, também é tudo real. Ele ainda é um excelente motorista.

“Missão: Impossível — Fallout” é o sexto filme da franquia e o segundo dirigido por Christopher McQuarrie, que também esteve por trás de “Rogue Nation” e irá lançar as duas próximas sequências da saga de Ethan Hunt, previstas para julho e junho de 2023 e 2024, respectivamente. As imagens inebriantes de adrenalina, saltos, corridas, lutas e tiros são tão importantes para o filme, que normalmente os roteiros são feitos para as cenas de ação, não o contrário.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as armas nucleares são as maiores ameaças à paz global. O medo da potência de sua destruição impede que conflitos como os da Primeira e Segunda Guerra se repitam, porque o risco de uma destruição quase que completa da humanidade seria e é iminente. Esse terror em torno de uma possível guerra nuclear alimenta a indústria do entretenimento e é tema de “Missão Impossível – Fallout”. Quando um grupo denominado de Apóstolos roubam três esferas de plutônio, idênticos ao “núcleo do demônio”, terceira bomba atômica dos Estados Unidos criada em Los Alamos que quase foi explodida no Japão, Ethan Hunt é incumbido de recuperá-las. Ele terá, claro, o apoio de seus colegas, os agentes Luther Stickell (Ving Rhames) e Benji Dunn (Simon Pegg).

Durante a missão, são inúmeras as cenas de correria, lutas, explosões, tiros, saltos, pessoas penduradas em cordas de aço e tudo mais. Além, claro, dos famosos gagdgets, que assim como com “James Bond”, também ajudam Hunt a se comunicar, investigar e sobreviver aos perigos. A execução de todos os filmes da franquia são muito complexas. No segundo filme, tem até uma fala de Stickell em que ele diz: “Vai ser simples assim, não é?”, ao falar da missão. É uma ironia sobre as dificuldades da execução do próprio filme, que sempre demanda muito mais do que o planejado.

Um exemplo disso é a cena de uma briga no banheiro que deveria ter sido filmada em quatro dias, mas as gravações levaram várias semanas. Em uma parte, em que Cruise tem que saltar de um prédio para outro e depois correr, ele até chegou a completar a cena para as câmeras, mas ao final, estava lesionado e as gravações foram interrompidas durante oito semanas.

Os filmes podem até não brilhar no Oscar, especialmente por conta do gênero que não agrada a academia, mas com certeza brilha e muito nas bilheterias, enchendo os bolsos de todos os envolvidos, especialmente os de Tom Cruise. É que o público realmente ama boas sequências de ação. Se o principal requisito é entretenimento, “Missão Impossível — Fallout”, assim como seus predecessores, entrega e surpreende.

Filme: Missão Impossível — Fallout

Direção: Christopher McQuarrie

Ano: 2018

Gênero: Ação

Nota: 9/10