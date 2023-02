Filme na Netflix vai mostrar que nada é impossível e vai preencher seu coração de fé e esperança

Um filme de Lone Scherfig, “Um Inverno em Nova York” tem roteiro multiplot e gira em torno de várias histórias, embora exista uma linha principal. Clara (Zoe Kazan) é mãe de Anthony (Jack Fulton) e Jude (Finlay Wojtak-Hissong). O trio foge de sua casa, em Buffalo, para escapar da violência doméstica, praticada pelo pai, Richard (Esben Smed). Ele é policial e aparentemente influente o bastante para que Clara não consiga pedir ajuda das autoridades, afinal, Richard pode usar suas amizades para separá-la dos filhos ou obrigá-los a voltar para casa.

Clara e as crianças fogem para Nova York, mas sem dinheiro para a gasolina, comida e estadia, ela precisa invadir festas particulares para enfiar comida na bolsa, roubar roupas e eles têm de dormir dentro do carro. O inverno é rigoroso e as dificuldades fazem com que Clara se sinta cada vez mais esgotada, até que finalmente ela recebe ajudas inesperadas de alguns estranhos que cruzam seu caminho.

Antes de ela se encontrar com essas pessoas, de o roteiro nos dar esse ponto de convergência, ele narra separadamente as histórias dessas pessoas. Há Marc (Tahar Rahim), gerente de um restaurante russo, que havia ficado preso por quatro anos, condenado injustamente por um crime cometido por seu irmão. Com ajuda do advogado John Peter (Jay Baruchel), ele consegue provar sua inocência e reconstruir sua vida. Ele encontra Clara dormindo em baixo das mesas de seu restaurante com os filhos e decide dar abrigo para eles. Conforme compreende a história desta família e convive com Clara, eles acabam se apaixonando.

Outro enredo que existe dentro do filme e que também se encontra com o arco de Marc e Clara é o de Alice, enfermeira em um hospital e ativista da boa vontade em uma igreja. Ela desempenha várias ações sociais para amparar pessoas carentes, como distribuir sopões, resgatar moradores de rua que estejam congelando no frio e mediar reuniões entre ex-presidiários, que é onde conhece Marc. O encontro com Clara acontece quando um dos filhos dela precisa de atendimento médico e ela faz o atendimento, ajudando a família a se desvencilhar do pai agressivo.

Também há a história de Jeff (Caleb Landry Jones), um jovem que é demitido de todos os seus empregos e, por isso, acaba não conseguindo pagar o aluguel e é expulso de seu apartamento. Sem rumo, ele vai parar nas ruas e quase morre congelado, quando é socorrido por um dos grupos em que Alice trabalha. Os dois acabam desenvolvendo uma bela amizade. Ele é quem socorre Clara quando um de seus filhos se machuca e precisa de atendimento médico.

É importante destacar a abordagem da violência doméstica. Embora o filme não mostre nenhuma cena de agressão, é a persistência da mãe em proteger os filhos do pai e o medo nos diálogos das crianças que nos comove, nos emociona e nos faz perceber a seriedade da situação dessas pessoas.

O roteiro não é tão complexo quanto parece. Na verdade, é bem simples e mostra como pessoas comuns, que às vezes se sentem fracassadas em suas vidas pessoais, profissionais ou amorosas, se encontram por meio de suas ações generosas e transformam as vidas uns dos outros. O filme de Lone Scherfig é sobre o poder da amizade, do altruísmo, do amor e da bondade. Sobre como pequenos gestos para quem faz são enormes para quem os recebe. Sobre como é difícil seguir sozinhos e como precisamos de amigos para ir mais longe.

Filme: Um Inverno em Nova York

Direção: Lone Scherfig

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10