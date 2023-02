Filme na Netflix sobre Anne Frank vai te dar um banho de doçura e melancolia

Os filmes sobre o Holocausto sempre fazem arder novamente as feridas mal curadas deste período tão trágico e absurdo da humanidade. Apesar de doloroso, revisitar a história é sempre didático. É o famoso “lembrar para não repetir”. De fato, revisitar o passado é tão importante que a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto no dia 27 de janeiro.

Em “Anne Frank, Minha Melhor Amiga”, lançado em 2021 e sob direção de Ben Sombogaart, conhecemos a história da amizade entre Anne Frank e Hannah Goslar. Frank é uma das vítimas mais conhecidas do Holocausto, ficando mundialmente famosa após a divulgação de seu diário. No entanto, infelizmente, a adolescente de 15 anos morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, por conta de uma febre tifoide, antes de ver seu nome entrar para a história.

Goslar, por sua vez, não ficou tão conhecida como sua amiga, mas passou por terrores e dificuldades semelhantes naquele período. Anos antes de ambas serem levadas para Bergen-Belsen, elas tiveram uma vida idílica em Amsterdã, onde compartilharam muitos anos de amizades. A história de “Anne Frank, Minha Melhor Amiga” foi escrita por Marian Batavier e Paul Ruven, depois de várias visitas entre Goslar e Sombogaart. Ela, que sobreviveu ao Holocausto com sua irmã Gabi, descreveu para o cineasta suas aventuras com Frank e seu último encontro com a melhor amiga.

Goslar sobreviveu porque ficou em uma parte chamada “campo de troca”, em Bergen-Belsen, onde as condições eram minimamente menos degradantes que onde Frank ficou. Da família de Frank, sobreviveu apenas o pai, Otto, responsável pela publicação de seu diário. Goslar e Frank perderam contato em 1942, após a ocupação nazista na Holanda. Elas só se reencontraram novamente em 1945, em Bergen-Belsen, onde Goslar conseguiu passar um saco de comidas para a amiga através de uma cerca. Infelizmente, dias depois, Frank morreu.

Ambas nasceram na Alemanha, mas elas não se conheciam até suas famílias se mudarem para Amsterdã, assim que Hitler assumiu o poder. Elas se tornaram amigas no primeiro dia em que se encontraram, porque ambas falavam alemão. Durante anos, elas foram melhores amigas, apesar de suas personalidades distintas. Goslar era uma menina tímida e fazia parte de uma família tradicional, que frequentava a sinagoga e cumpria com as tradições judaicas. Já Frank era de uma família menos rígida e nem tanto apegada à religiosidade e que teve uma educação mais progressista. Popular entre os garotos e garotas da escola, Frank era, por vezes, arrogante, conforme descreveu a amiga em entrevista ao The Telegraph, concedida em 2022. Apesar disso, era amorosa, Goslar contou.

No filme feito com base nos relatos de Goslar é possível ver por meio de flashbacks como a atenção de Frank era disputada entre as amigas e que ela gostava de flertar com meninos de sua idade, o que comprova sua personalidade extrovertida e a educação progressista. Há duas linhas temporais aqui. A do passado, que mostra a rotina das duas amigas ainda frequentando o liceu, passeando nos parques e ruas de Amsterdã e compartilhando segredos em seus quartos. E a do presente, que é quando Goslar já está no campo de troca com a irmã, Gabi, e descobre que Frank está bem próxima.

Criticado à época do lançamento por destruir a imagem de boa-moça de Frank, o filme, na realidade, não mostra nada que tenha usurpado demais a realidade, já que aponta a mártir do Holocausto como um ser humano como todos os outros, inclinada a defeitos e qualidades. É difícil para as pessoas aceitarem que mesmo aqueles a quem mais admirados tem personalidades bifurcadas, ambíguas e complexas, nem sempre propensas apenas para o bem.

“Anne Frank, Minha Melhor Amiga” é um filme melancólico, como todos que tratam do Holocausto, mas com um dedo de doçura e pureza. Um olhar sobre as complexidades humanas, sobre a amizade e sobre um passado histórico intragável.

Filme: Anne Frank, Minha Melhor Amiga

Direção: Ben Sombogaart

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 7/10