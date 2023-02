Filme fofinho da Netflix vai embalar seu coração e deixar sua tarde de domingo mais feliz

Inspirado pelos programas de talentos musicais, “ Destemida” é um longa-metragem polonês de Anna Wieczur-Bluszcz que oferece duas horas de um filme simples, divertido e musical. Marta Ostravicz, chamada por todos de Ostra (Katarzyna Sawczuk), é uma adolescente que vê seu mundo se transformar quando se torna sucesso nas redes sociais depois de uma aparição um tanto quanto contraditória em um show de talentos.

Com a personalidade de um furacão e uma voz de anjo, ela escala muito rápido até o estrelato. O problema é que um dos jurados do programa, Olo (Maciej Zakoscielny), é seu pai, que abandonou a mãe dela ainda grávida para se tornar um astro da música e nunca mais retornou. Acreditando que a adolescente quer se aproveitar de sua fama e fortuna, ele empreende uma missão para tentar destruí-la, antes que ela comprometa sua popularidade.

Mas Ostra não será fácil de derrubar, afinal, seu estilo, carisma e talento tem provocado uma verdadeira comoção nacional e uma onda de sucesso pela internet. Além disso, Olo já está no limbo de sua fama musical e afundando em uma espécie de crise de meia-idade. Sua carreira já não tem o mesmo sucesso de antes. No entanto, testemunhar o que Ostra tem promovido também está mexendo com ele. Não há mais como negar que a menina tem o perfil que se precisa para ser uma rock star.

No entanto, ela precisa reconciliar sua vida profissional com a pessoal. Ressentida pela conduta do pai e deslumbrada com a fama repentina, seu comportamento rebelde começa a refletir contra si mesma, que às vezes abandona os amigos, se comporta com arrogância, imaturidade e egoísmo. Antes que perceba, começará a agir como Olo. E tudo tem um custo. Afinal, quando o voo é alto, a queda também é.

Mas o filme dá uma quebrada brusca de ritmo no final e se transforma de uma comédia leve para um drama mais pesado. A estrada tortuosa de Ostra e Olo ensinará para ambos importantes lições. Além da relação conturbada entre pai e filha que recentemente descobriram seu vínculo, o filme também aborda amadurecimento e a relação dos jovens com as famas repentinas, momentâneas e superficiais nas redes sociais.

Não, não há diálogos profundos, atuações deslumbrantes, uma história complexa e nem nada do tipo. Não é um filme para o espectador se preocupar ou pensar demais. E é exatamente esse seu ponto forte. Além de entregar momentos vibrantes musicais, “Destemida” fornece uma personagem com um guarda-roupa invejável, uma vilã invejosa e momentos de humor, drama, intrigas, paqueras e um final surpreendente. Enfim, tudo que um bom entretenimento adolescente tem obrigação de oferecer.

O filme é uma surpresa completamente agradável, porque não tem ambição de ser grande e não o é, mas também não é, de forma alguma, um desperdício de tempo. Não é baixa qualidade, não é fútil e nem descartável. É um filme fofinho, agradável, emocionante e que vale muito cada um de seus minutos. Afinal, procurar por conteúdos intelectuais sem se lembrar que a mente precisa também de descanso é um grande problema. É preciso dar uma folga também para o espírito e “Destemida” é perfeito para isso.

Filme: Destemida

Direção: Anna Wieczur-Bluszcz

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Drama/Musical

Nota: 7/10