Suspense alemão da Netflix vai te envolver e seduzir por 104 minutos

Produção alemã de 2021, “Ilha de Segredos” é um thriller sensual que se passa em uma sombria e remota ilha do Mar do Norte. Um filme de desenvolvimento lento, ele adormece por bastante tempo, como um vulcão, antes de finalmente entrar em erupção e nos mostrar seus verdadeiros desígnios.

O jovem ator alemão Philip Froissant, conhecido por viver o Francisco José da Áustria, em “A Imperatriz”, aqui é Jonas Hansen, um adolescente que perde os pais em um acidente de carro no dia do funeral da avó. Um ano depois, morando com seu avô, Friedrich (Hanns Zischler), um homem frio e rabugento, Jonas se envolve sexualmente com a nova professora de alemão (Alice Dwyer), após o antigo professor sofrer um acidente em circunstâncias suspeitas.



Helena, a professora de alemão, é uma mulher atraente e misteriosa, que claramente está focada em seduzir Jonas, o que ela consegue sem muitos esforços. Além de suas aventuras sexuais com a professora, o menino passa o tempo andando de bicicleta com os amigos, Jule (Lieselotte Voss), Florian (Sammy Scheuritzel) e Nina (Mercedes Müller) e desenvolvendo suas habilidades como escritor.

Embora Nina, que demonstra suas intenções românticas com Jonas muito claramente, tente alertá-lo sobre a natureza suspeita da presença de Helena na comunidade, ele acredita que tudo não passa de mero ciúmes da amiga e se entrega com tudo a essa relação polêmica entre professora e aluno. Mas quando acontecimentos ainda mais sombrios decaem sobre a vida de Jonas, as razões pelas quais Helena está na ilha são questionadas.



E o thriller não tenta esconder em momento algum quem está por trás das desgraças que assolam a vida de Jonas. Sabemos que, desde a chegada de Helena, tudo está nebuloso. A verdadeira questão é: quais suas motivações? Também ficamos aflitos para que Jonas descubra que ela não é uma boa pessoa, mas ele parece cada vez mais cego por seu desejo inflamado pela mulher misteriosa.



Enquanto Froissant transmite bem a ingenuidade e inexperiência de seu personagem com sorrisos inocentes e uma preocupação honesta com a ética de sua relação com a professora, pelo menos à princípio, Dwyer surge como um furacão, bela e fatal, passando por cima tudo que atravessa seu caminho. Já Müller, que interpreta Nina, dá um toque de delicadeza e carisma, roubando o brilho de Froissant sempre que aparece em cena. Uma atuação verdadeiramente encantadora.



A fotografia de Miguel Alexandre amplia a ilha, transformando-a em um universo. Panoramas de sua areia encharcada, da cadeia de montanhas e bosques que cercas as trilhas rústicas por onde eles passam de bicicleta, as casas encantadoras de madeira e tijolos que parecem ter saído de um conto-de-fadas. A ilha está sozinha e isolada do mundo inteiro, como se estivesse guardada em outra dimensão.



Um suspense sedutor e envolvente, com personagens femininas intensas, inteligentes e decididas, o filme poderia ter um desenvolvimento um pouco mais compassado para esquentar ainda mais a trama. “Ilha de Segredos” também deveria conter uma cartilha para que o espectador o assista com uma boa taça de vinho na mão para apreciar a beleza das cenas mais calientes e ajudar a relaxar a tensão que sente diante da gradual revelação das motivações de sua vilã.

Filho: Ilha de Segredos

Direção: Miguel Alexandre

Ano: 2021

Gênero: Thriller / Suspense

Nota: 7/10