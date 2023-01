Filme na Netflix vai te dar banho de ação com jatos de adrenalina e não te deixará desviar o olhar

Se você assistiu “O Profissional”, do cineasta francês Luc Besson, com Jean Reno, Natalie Portman e Gary Oldman, e é fã do filme, saiba que Besson tentou dar uma continuação para a história, mas jamais conseguiu entrar em acordo com o estúdio que obteve os direitos da obra de 1994. Com o roteiro da sequência pronto, o que Besson podia fazer era alterar alguns acontecimentos para transformar a história na de Cataleya (Zoe Saldana), uma jovem que, quando criança, viu seus pais serem assassinados pelo cartel.

Décadas mais tarde, vivendo como protegida do tio e assassina particular nos Estados Unidos, Cataleya ainda não consegue se esquecer da parte de si que foi arrancada ainda na Colombia e decide se vingar dos assassinos do pai. Fria, calculista e empoderada, ela persegue cada um dos responsáveis por seu permanente estado de luto.

E é embebido de ação, estouros, tiros, explosões, pancadarias e perseguições altamente fantasiosas e exageradas que este filme se sustenta como um verdadeiro representante do cinema de entretenimento, arrancando o fôlego dos espectadores e banhando-os com bons jatos de adrenalina.

O longa de ação representa muitíssimo bem a vocação de Besson em criar personagens femininas fortes, sensuais e mortais. Quem conhece mais de sua cinematografia sabe que entre suas obras, estão os famosos (além de “O Profissional”, claro), “ Nikita”, “O Quinto Elemento”, “Angel-A” e “Lucy”. Apesar de indefinido, o cineasta já anunciou suas intenções de dar uma continuidade para “Colombiana: Em Busca da Vingança”.

Um dos destaques deste filme, é a atuação de Amandla Stenberg, que interpreta Cataleya com 10 anos. Ela tem tamanha maturidade para assumir o controle de suas cenas, hipnotizar os espectadores com seus olhos ingênuos e penetrantes e simplesmente sentir todas as emoções de sua personagem.

Filme: Colombiana: Em Busca de Vingança

Direção: Olivier Megaton

Ano: 2011

Gênero: Ação

Nota: 7/10