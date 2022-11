Microcontos da Copa do Mundo do Catar

As já célebres oficinas de escrita criativa da União Brasileira de Escritores Seção Goiás, que contou com a participação de alguns dos maiores autores brasileiros, gerou um grupo de WhatsApp que se transformou em um verdadeiro fórum de debate cultural, onde há irrestrita liberdade de expressão. Há participantes do mundo todo: Argentina, Arábia Saudita, Portugal, Canadá e outros. Já houve de tudo neste grupo: polêmicas, brigas, surras intelectuais homéricas, reconhecimento de derrotas, críticas sinceras e até amizades que se formaram. A Revista Bula, percebendo o nível dos debates travados no grupo tem desafiado seus participantes na difícil arte de produzir microcontos. Desta vez com o tema Copa do Mundo do Catar 2022. Como diria o capitão Cafú, “missão dada é missão cumprida”. Segue o resultado. Sem chutes. Lembrando que os microcontos estão apresentados em ordem aleatória.

O passeio de uma seleção confiante



Aquela seleção estava tão bem que, na última fala, antes de partir para o Qatar, o técnico disse ao grupo: será um passeio. O anjo muçulmano encarregado ouviu e disse amyn, com o firme propósito de cumprir o script. Na verdade, foi um passeio e tanto. Só que, no caminho de volta.



Edival Lourenço

Brasil



Na manhã do futebol o céu estava mais amarelo que de costume, pois o céu é tão amarelo quanto o sol. A seleção pisou no campo com seu tradicional uniforme canarinho. Depois de 45 minutos de jogo, a torcida gritou, em uníssono, gol! Os onze no campo mais o goleiro se olharam encabulados, tristes e derrotados. O céu se acinzentou de repente e, no clamor das vozes, apunhalou o campo verde com múltiplas incertezas. O amarelo vivo das camisas tornou-se negro como a noite.



Solemar Oliveira

Um inferno



Quando chegava a copa do mundo, os cachorros da vizinha pareciam torcer para que a seleção brasileira não fizesse gol.



Hélverton Baiano

Por que há tanto view no Cazé TV?



Jogo da seleção visto pela televisão. Narrador empolgado, coração está acelerado. Cruzamento bem feito; matou a bola no peito. Que jogada! Mas a energia acaba!



Leonardo Teixeira

O último jogo



Pelé chamou Maradona até sua casa para discutir sobre a Copa do Mundo.

— Maradona, como vai a Argentina?

Ele respondeu: Se o nosso papa é argentino, não tem erro. No dia seguinte, a Argentina perde para a Arábia Saudita, e Maradona suicida-se.



Matheus Nunes

Dividida



Pintada de verde e amarelo (para a Copa ou para a eleição, não se sabe), a vidraça quebrada exibia o furo feito pela bola. Entrou como míssil impreciso. E lá na rua jazia o peladeiro abatido em resposta. O sangue redundando na camisa rubra do Vila, bem no furo feito pela bala.



Danin Junior

Perda de tempo



O garoto, metido a douto, passara o dia todo debatendo com terraplanistas no Twitter, entre pilhérias e xingamentos. Aí, ouviu falar na copa do mundo.

— Mais uma?! Depois de Terra Plana, querem inventar copa do mundo. Como que planeta redondo tem copa?! E voltou ao Twitter.



Estevão Freitas

VAR



Chamou a responsabilidade, matou no peito e dominou com a esquerda, chutou, de trivela como poucas vezes se vê ultimamente, quando a bola entrou, no entanto, ouviu um segundo apito. Tudo parou. Em 2022 temos VAR… e assim como na vida, algumas vezes o lance carece revisão.



Eliézer Bilemjian Ribeiro

FIFA 2022



Aonde me levará a minha história desta Copa do Mundo? Ali Catar 40 bilhões.



Carlos Edu Bernardes

Escanteio



Era um zagueiro tão ruim, que nunca fez falta.



José Fábio da Silva

Aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo



A criança chutou forte em minha barriga na Copa do Mundo de 1982. Meu menino nasceu, se tornou poeta e partiu pro céu tão cedo. Anos de luto. Mas aí Richarlison também chutou, escreveu um poema no ar. Cantei, dancei e sorri como há muito não fazia. O luto, a luta. A vida vence.



Adna de Oliveira

Cartão vermelho



Ei, homofóbico: vá te Qatar.



Lidiane Carolina

Regulamento



Na Copa do Qatar, a marcação foi cerrada. Esconderam o jogo. De frente pro crime, jogaram com o regulamento no bolso. Não podiam sequer se beijar. Adão e Evaristo, mortos de saudade, não viram a hora que correram pro abraço.



Cristiano Siqueira

Catar(se)?



Do ranço patriótico à urgência do grito, perdi-me no espanto dos últimos quatro anos. Tornei-me, em copa, uma parca hipótese de gozo, um tiro de canto à espreita do gol.



Gabriela Lima

Canarinho morto



Na Copa, Pompeu dribla a patroa, foge da concentração e tabela com “a outra” no motel. Gol de lençol, na banheira e até na prorrogação. Mas esqueceu que tinha jogo em casa; a mulher cobrou a falta: — Onde estavas Pompeu? — Foi expulso aos 2 minutos.



Émerson Falkenberg

A Dupla dinâmica



Na Copa do Catar, duas bolas se encontram na altura da grande área. A bola maior bate na menor. A menor viaja no espaço, descreve uma parábola e balança a rede. A segunda segue o público e grita: goool!



C.J. Oliveira

Brasil rumo ao hexa



Decretado feriado, Brasil jogando. Saímos do trabalho pra casa, felizes e apressados esquecendo a chave de casa na mesa do escritório. No meio do caminho lembramos, mas com esperança do Daniel estar na frente da TV. Batemos na porta, batemos, batemos muito… A porta não abriu.



Ana Luiza Serra

Pode isso, Arnaldo?



O Cemitério Jardim da Saudade ganhou notoriedade com o novo hóspede. No momento dramático da morte, não quis o principado de Mônaco. “Haja coração! Toca para Londrina”, disse. Nas noites de domingo, ao fim do Fantástico, sua voz ecoa nas lápides: Acaboooooooou!!! Acaboooooooou!!!



Luiz Fafau

Abraço de gol



Ele amava futebol, o outro também. Não podiam beber num país longe do seu, ambos da mesma equipe, aquela emoção. Bola rolou, o craque chutou, gol! Veio o abraço, o beijo, a polícia, a prisão.



Línea Sousa e Silva

O torcedor



Nestes tempos difíceis, João pegou a garrafinha pet de água, sentou-se frente à TV, mas vestiu a camisa do Vila Nova para torcer para o Brasil.



Elias Antunes

Preliminares de uma Copa do Mundo



O jogador passou a bola devagarzinho, sem rebuliço, cruzou por dentro do meio de campo, molhado. Não houve interceptação, mas demasiada captação, conexão. Cada estocada, um gemido abafado, seguido de um urro, pronto pra fazer o gol.



Eduardo Lima

Circo sem pão



População brasileira passando fome, mas, podemos ser Hexa. Vai, Brasil!



Marielle Sant’Ana

Alea jacta est



Bordava a teia no bastidor gramado — peito braços e pernas sem nenhum conforto. Até o apito final.



Ernane Catroli

Copa 2022



— Na Copa, desse ano, você irá torcer para o Brasil?

— Ah! Vai te Catar.



Giovani Ribeiro

Tira-teima



Chutou de voleio no canto direito da coruja, as penas criaram frango nas mãos do goleiro, o ensopado foi garantido na casa do atacante.



Ana Paula Mira

Apito final



Quando despertou com o apito final do juiz, o dinossauro não estava mais lá.



Ademir Luiz