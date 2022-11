5 filmes que acabaram de chegar à Netflix e não vão te deixar piscar

Se teve algo que nos salvou do desespero durante a pandemia foi a Netflix e os outros streamings. Estávamos isolados, sem ver familiares e amigos, sem poder sair para tomar uma cervejinha ou paquerar, sem poder abraçar outras pessoas, beijar ou tocar. Muita gente ficou sozinha dentro de casa. Muitos entraram em depressão, perderam pessoas queridas, empregos, negócios, sonhos. Foi uma tragédia enorme. A única coisa que podíamos contar durante esse período foi a arte e a internet. A internet nos permitiu continuar trabalhando, vendo pessoas queridas à distância, trocando notícias. A arte segurou a nossa saúde mental. Quantas vezes uma música foi que te resgatou do fundo do poço? Quantos filmes te tiraram do tédio, do desespero e te lembrou da normalidade? Agora podemos rever as pessoas que mais estimamos, mas alguns hábitos não vão mais mudar, por exemplo, nosso vício em streaming. Aqui estão alguns filmes para assistir quando quiser dar o play na Netflix e que não vão deixar você desgrudar os olhos da tela. Destaques para “Bala Perdida 2”, de 2022, de Guilhaume Pierret; “Medieval”, de 2022, de Petr Jákl; e “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger. Os títulos disponíveis estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Bala Perdida 2 (2022), Guillaume Pierret Julien Goldstein / Netflix Lino fazia parte de um grupo de assaltantes que, após ser preso, teve a oportunidade de sair da vida do crime graças ao policial Charas. Mas Charas morreu e quem assumiu a nova unidade de narcóticos foi Lino. Decidido a encontrar quem matou seu irmão e seu mentor, ele continua a caça e não deixa que ninguém fique em seu caminho.

Medieval (2022), Petr Jákl Stanislav Honzik / Netflix Jan Žižka é um cavaleiro mercenário contratado por um lord para sequestrar Catarina, noiva de Henrique III de Rosenberg, um poderoso aristocrata que tem mais influência política que o próprio rei Venceslau IV. No entanto, a missão irá trazer a dor e a ruína da guerra pelo poder para dentro de seu próprio lar, quando sua família se torna alvo de vingança dos homens encarregados de recuperar Catarina. Durante a jornada, ela ainda se apaixonará por seu sequestrador.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix O agente secreto Mike Banning é responsável pela segurança do presidente Benjamin Walker. Quando ele consegue salvar a vida do chefe de Estado, mas não da primeira-dama, em um terrível acidente de carro, ele é enviado para um cargo inferior no Tesouro dos Estados Unidos. Um grupo terrorista de norte-coreanos infiltra na Casa Branca e leva o presidente e vários membros de seu gabinete como reféns para um bunker subterrâneo. Então Banning é encarregado pelo substituto interino do líder do país a coordenar o resgate de todos os reféns.

