Filme com Marion Cotillard, na Netflix, te manterá paralisado na ponta do sofá por 119 minutos

Amor em tempos extremos é um assunto para o qual o cinema sempre olhou com atenção especial. “Casablanca” (1942), o clássico dirigido por Michael Curtiz (1886-1962), decerto é a produção que primeiro adicionou a uma narrativa que se desenrola ao longo de um conflito armado, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a exata medida de romance e drama — sem contar “…E o Vento Levou” (1939), em que Victor Fleming (1889-1949) carrega nas tintas do sentimentalismo afetado, que também tem seu lugar e faz do filme algo que perdura ao longo da história, sendo impossível e pouco inteligente dizer que o amor da geniosa Scarlet O’hara e do janota Rhett K. Butler, eternizados por Vivien Leigh (1913-1967) e Clark Gable (1901-1960), esteja datado. O caso é que o dinamismo acelerado da vida contemporânea não nos permite apreciar essas histórias, caudalosas, plenas de minúcias, com a dedicação que elas merecem. Por essas e outras é que a releitura esporádica desse argumento cai como um bálsamo para gente de uma era tão movimentada e ao mesmo tempo tão vazia, em que quase tudo é pensado para ser consumido, evitando-se o que provoca reflexões que podem se mostrar um tanto incômodas.

“Aliados” (2016) preza pelo comedimento. Trabalho primoroso, mais um para a conta de Robert Zemeckis, o filme rende uma justa homenagem ao gênero, primeira incursão do diretor no tema, sem que se note no roteiro de Steven Knight o sabor rançoso do pastiche, o que já é um achado em produções tão conceitualmente herméticas — não obstante estejam presentes traços bem-marcados de tramas como a de “Bastardos Inglórios” (2009), o épico nonsense (e delicioso) de Quentin Tarantino. Aliás, as semelhanças com o filme de Tarantino extrapolam a mera acepção narrativa: Brad Pitt protagoniza ambos os longas, da mesma forma que também foi escolhida para o papel da anti-heroína uma atriz francesa (sai Mélanie Laurent, cuja performance como Shosanna oscila de passagens excepcionalmente boas para momentos francamente esquecíveis, e entra a versatilidade admirável de Marion Cotillard, muito mais estável). É óbvio que em se admitindo a natureza do argumento de Knight, também genuinamente original, como o de “Bastardos Inglórios” — malgrado ele alegue que, quando jovem, ouviu que a história era verídica —, se poderia esperar que uma francesa tivesse a primazia, mas o desempenho de Cotillard é, de fato, excelente.

Em 1942, mesmo ano em que se passa “Casablanca”, o oficial de inteligência canadense Max Vatan, vivido por Pitt, descerra o filme, descendo de paraquedas num plano-sequência de tirar o fôlego. Vatan aterrissa no deserto do Protetorado Francês em Marrocos, no norte da África, com destino a Casablanca onde, com a ajuda de Marianne Beausejour, a espiã de Cotillard que combate os nazistas pela Resistência Francesa, deve executar o Embaixador alemão lotado em território marroquino. Os dois se passam por marido e mulher, mas mesmo assim fomentam a desconfiança de um oficial no café que frequentam regularmente, a fim de tornar a farsa verossímil. O plano só não faz água porque Vatan o persegue e o que vem depois dá o tom da tensão que irá permear a vida dos dois até o desfecho. A ação se adianta em um ano; Vatan e Beausejour, por evidente, se apaixonaram e se casaram, fixando residência em Londres. Coincidências funestas começam a inviabilizar a atuação dos espiões contra o crescente domínio de Hitler sobre toda a Europa. Como Beausejour tem um passado nebuloso, o alto comando dos Aliados, que se dedicam a minar a força do Eixo a partir da Inglaterra, suspeita que ela seja uma agente dupla, que repassa as informações adquiridas no convívio com o marido. Colocado contra a parede, Vatan precisa descobrir qual a verdadeira identidade de Beausejour, e em se comprovando seu envolvimento com o Eixo, tomar a pior atitude de sua vida, sob pena de receber ele o pior castigo.

Robert Zemeckis é dos raros cineastas capazes de dobrar a técnica de modo que trabalhe a favor da plasticidade do que se assiste em cena, o que se tornou uma sua marca registrada. Em “Aliados”, o diretor se vale das inúmeras possibilidades da fotografia de Don Burgess, por exemplo, para assinalar os trechos em que a história poderá apontar para um curso sereno, quando os enquadramentos tornam-se mais amplos e mais luminosos, voltando aos tons sombrios e às perspectivas claustrofóbicas. Zemeckis é igualmente preciso na direção de atores e aproveita tudo o que seu elenco tem a oferecer, destacando-se, mais uma vez, o trabalho de Marion Cotillard. A soma de todas essas variáveis redunda numa equação em que o tributo a um dos gêneros mais nobres do cinema resta autêntico, o que é fundamental quanto a se alongar o alcance de sua produção.

Filme: Aliados

Direção: Robert Zemeckis

Ano: 2016

Gêneros: Guerra/Drama/Romance

Nota: 9/10