10 filmes do momento na Netflix que são pequenos diamantes para assistir hoje

Extraordinário (2017), Stephen Chbosky

Dale Robinette / Studiocanal

Auggie Pullmann vai começar a quinta série e pela primeira vez irá para a escola e conviverá com outros colegas. Antes, ele recebia educação em casa, pela sua mãe, Isabel. Além de se preocupar com o quanto as outras crianças são mais avançadas no ensino, Auggie nasceu com uma anormalidade genética que tornou seu rosto bem diferente do comum. Ele passou por mais de 20 cirurgias e agora pode ouvir e falar como uma criança qualquer, mas fisicamente ele não se encaixa. Sem poder usar seu capacete de astronauta na escola, Auggie e sua família enfrentarão grandes desafios com essa nova mudança.