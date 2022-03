5 filmes extraordinários para assistir na Netflix em março

Os Olhos Negros de Marilyn (2021), Simone Godano

Clara e Diego se conhecem em uma clínica de reabilitação para pessoas problemáticas. O desafio que os espera é do tipo relacional: eles devem administrar, dentro da instituição, um bar, evitando conflitos com o resto do grupo. Além de não saberem lidar com os atritos que há entre eles, Clara e Diego não têm as habilidades necessárias para gerenciar um negócio