5 grandes vinhos argentinos que custam até 50 reais

A Argentina é hoje o maior produtor de vinhos da América Latina e o quinto de todo o mundo. A viticultura foi introduzida na Argentina no século 16, com a chegada dos colonizadores espanhóis. Em 1556, o padre missionário Juan Cedrón estabeleceu o primeiro vinhedo no país, na região de Mendoza, com vinhas oriundas do Chile. Com terras propícias ao cultivo de uvas, o país tem produzido vinhos de qualidade, que chamam a atenção de críticos e apreciadores. As vinícolas da Argentina ficam localizadas, principalmente, nas regiões de Mendoza, San Juan, Salta e Patagônia. Quanto às uvas, as especialidades mais usadas nos vinhos argentinos são: Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah e Torrontés. A Revista reuniu em uma lista os cinco bons rótulos, que podem ser encontrados por até 50 reais, juntamente com suas principais características e possibilidades de harmonização.

La Linda Cabernet Sauvignon De coloração rubi intensa, revela um bouquet aromático complexo, no qual destacam-se aromas frutados de amora e marmelo, além de notas de especiarias, como pimenta-preta e noz moscada. Um vinho tinto equilibrado e intenso. Em boca conta com grande corpo, taninos aveludados e um final longo e persistente. Harmoniza com churrasco e cordeiro grelhado.

Las Perdices Red Blend Com uvas Malbec, Cabernet Franc e Petit Verdot, esse exemplar é corte em que predomina a uva Malbec, esbanjando elegância e complexidade de aromas. Seu sabor lembra frutas vermelhas, com um ótimo volume e persistência em boca. Harmoniza perfeitamente com carnes vermelhas e massas.

Las Perdices Malbec Este Malbec tem seus taninos macios e sabor equilibrado da fruta com a madeira, excelente e saboroso final. Para garantir a seleção das melhores uvas, a colheita é feita manualmente, nos últimos dias de março. Um ótimo vinho para acompanhar refeições compostas por massas ou peixes, carnes vermelhas ou brancas com molhos de especiarias.

Finca Las Moras Dadá Nº 3 Art Wine Desafiando o tradicional, os produtores utilizam barricas de carvalho com intensidades diferentes de tosta para acentuar notas únicas em cada uma das variedades. Ser irreverente, atrevido, transformar o comum em extraordinário. Um cabernet surpreendente, com taninos e aromas marcantes: frutas negras maduras, especiarias, pimenta, canela, alcaçuz, coco. Harmoniza com carnes vermelhas grelhadas e queijos fortes.