10 séries da Netflix para lembrar de como a vida na escola não era nada fácil

I Am Not Okay with This (2020), Jonathan Entwistle e Christy Hall

Sydney é uma adolescente da Pensilvânia com crises de ansiedade que decide extravasar suas angústias escrevendo um diário. Ela possui dois amigos, a alegre Dina e o excêntrico Stanley. Um ano antes, Sydney foi abalada pelo trauma do suicídio de seu pai. Ela é um vulcão esperando uma chance de explodir e isso acaba acontecendo por meio de alguma força sobrenatural repentina que a toma completamente de surpresa e a torna capaz de mover objetos e destruir coisas com o poder da mente. Evitando novas crises que podem tomar proporções catastróficas, Sydney ainda tem de lidar com sua sexualidade, as dificuldades do ensino médio e as complicações de sua família.