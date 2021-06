10 filmes latino-americanos subestimados na Netflix que valem cada segundo

Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho

Clara é a última residente de pequeno edifício à beira-mar, chamado Aquarius. No local, viveu momentos marcantes de sua vida nas últimas décadas: lá construiu sua família e sua carreira, ficou viúva e avó, venceu um câncer. O apartamento é seu lar. Quando Diego, funcionário da construtora que já comprou todos os outros imóveis do edifício, aparece com um sorriso bajulador e um diploma dos Estados Unidos no intuito de persuadir Clara a vender seu apartamento também, ela nega educadamente. No entanto, conforme sua recusa incomoda a empresa, passam a pressioná-la com cada vez mais veemência.