10 filmes que irão expandir sua consciência

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin

Consciência de classe. Consciência política. Consciência humanística. São muitas as definições para consciência. Todas essas perpassam este drama de Aaron Sorkin. No longínquo ano da graça de 1968, uma manifestação pacífica contra a Guerra do Vietnã degringolava em pancadaria. A polícia reprime o protesto com violência desproporcional. No ano seguinte, o FBI indicia sete militantes políticos por conspiração. O julgamento leva mais de cinco meses, entre ameaças a testemunhas, ofensas ao juiz e espancamento de réus nas dependências do próprio tribunal. As vidas dessas pessoas nunca mais retomam o ponto de origem, mas… será que era mesmo boa a vida que elas levavam antes? Deveriam ter voltado atrás em suas posições? Ou todo o caos valeu a pena? Vale a pena ter a vida revirada por causa da tal consciência? Essas são algumas das perguntas que “Os 7 de Chicago” nos suscita, tão sutilmente quanto um martelo nas mãos de um ferreiro.