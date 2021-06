12 vinhos brancos magníficos que custam até 80 reais

Vinhos brancos também podem ser excepcionais! Essa ideia de que conhecedores de vinho sempre tomam os tintos e nunca os brancos é um mito, ou como está na moda dizer, é fake. Talvez por causa dos incautos iniciarem suas carreiras, de bebedores, pelos vinhos tintos e nunca tentarem retornar — uma vez que a evolução na complexidade pode fornecer uma boa formação — eles entendem que já usufruem do melhor que a bebida pode- lhes oferecer. Terrível erro. A rota de experimentação é cíclica, permite voltar a qualquer ponto, uma vez que se pode beber tintos, brancos, rosés, espumantes, e outros, sempre que desejar. Esse é o caminho da sabedoria, jovem padawan! Beber todos, entender suas expressões, escolher os melhores. E, depois, bebê-los novamente. Estamos, geograficamente, bem localizados! Veja, o clima brasileiro é absolutamente propício para uma boa degustação de vinhos brancos. Como as temperaturas altas na maior parte do ano pedem uma bebida mais fria, e os vinhos brancos são servidos em torno de 12°C, temos o casamento perfeito. As grandes amplitudes térmicas nos permitem usar e abusar das inúmeras possibilidades que o mercado de vinhos nos oferta. Além dos rótulos internacionais, cada dia mais frequentes nas prateleiras dos mercados, os vinhos brancos nacionais vêm se tornando cada dia melhores. Acumulam premiações internacionais e são ofertados por aqui com preços muito atrativos. Tendo isso em mente, segue uma proposta fácil e barata para quem quer apreciar ainda mais essa tendência nacional.

Lídio Carraro Dádivas Chardonnay Apresenta coloração amarelo palha com reflexos dourados, no nariz tem aromas de abacaxi, pera, maçã e floral. Paladar equilibrado, persistente e retrogosto agradável. Aromas de frutas tropicais, com destaque para abacaxi com camadas de baunilha, maçã e pera. Corpo médio, excelente acidez, muito equilibrado, amanteigado com notas frutadas e abacaxi.

Aurora Chardonnay Pinto Bandeira Pinto Bandeira, na serra gaúcha, é uma região brasileira com selo de Indicação de Procedência (IP) no Brasil. Este vinho apresenta uma atrativa e límpida cor amarelo palha. Expressa todas as características de um grande chardonnay: frutado, floral, com leve toque de coco e baunilha proporcionada por uma passagem de três meses em barricas de carvalho. A longa persistência e o equilíbrio entre refrescância e cremosidade tornam este vinho agradavelmente complexo e diferenciado.

Terroir Casa Valduga Gewurztraminer Coloração amarelo palha, límpido e brilhante. Intensas notas primárias, típicas deste varietal, dominam o seu perfil aromático. Destaque para as notas de frutas como pêra e lichia envoltas por delicadas nuances de especiarias e florais como jasmim. Sedoso, com acidez e álcool equilibrados, revelando toda a intensidade da fruta. É leve, macio e generosamente refrescante. O final de boca confirma o aroma, é frutado e elegante.

Terra D’alter Reserva Branco Apresenta coloração amarelo palha, mostra aromas maduros de frutas tropicais e damasco, proveniente de vinhedos selecionados que permitem um vinho voluminoso e marcante, em boca apresenta acidez controlada, boa estrutura e final persistente.

Don Laurindo Malvasia de Cândia Elaborado com as uvas Malvasia de Cândia, este vinho, proveniente da região da Serra Gaúcha, tem coloração amarelo palha com reflexos esverdeados, traz consigo aromas de flores e frutas, com paladar macio, fresco e de retrogosto agradável.

Campos de Cima Aprochego Inspirado no dialeto utilizado na região da campanha, aprochego representa o calor de um abraço ou o conforto de um bom vinho. Desenvolvido em parceria com o artista Felipe Constant, o rótulo deste vinho traduz um momento de aprochego. Amarelo brilhante com reflexos esverdeados.

Casas Del Bosque Reserva Sauvignon Blanc Cor palha clara com reflexos verdes. Os aromas são florais e cítricos, com um toque de feno. Na boca, é seco e fresco, com sabores limpos de maçã e acidez refrescante. Um grande representante da variedade que, implicitamente, evoca as suas origens. Tem final longo marcante.

Selección Del Directorio Gran Reserva Chardonnay Exemplar de uma das maiores e mais tradicionais vinícolas chilenas, com mais de 70 anos de história. Apresenta cor amarelo dourado e aromas de doce de laranja, mel e manteiga, gerando um paladar intenso de pêssego, mel e baunilha, que lhe confere um final doce e prolongado.

Trio Reserva Concha y Toro Chardonnay, Pinot Blanc e Pinot Grigio Destacado por sua cor amarelo dourado e pálido, este assemblage mostra delicados aromas de frutas frescas, tendo como protagonista o pêssego branco e toques suaves. Na boca possui um grande equilíbrio entre fruta e mineralidade, obtendo um final fresco e suave no paladar.

Monte Paschoal Reserva Chardonnay É um vinho brilhante, denso e amarelo palha. Predominam aromas de frutas em calda, notas de amanteigado, amêndoas, especiarias e chocolate branco. Apresenta paladar refrescante, equilibrado, untuoso, com boa acidez, concentrado e sabor persistente.

Las Perdices Sauvignon Blanc Apresenta uma coloração amarelo esverdeado, bem sutil, aromas intensos de maracujá, manga, toranja rosa, com notas minerais sutis. Na boca, acidez bem equilibrada, com final longo, destacando-se as notas de frutos tropicais. Ideal como aperitivo ou para acompanhar mariscos, peixes e saladas.