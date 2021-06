10 filmes na Netiflix que são considerados perfeitos em todos os sentidos

Meninas Malvadas (2004), Mark Waters

Cady acaba de se mudar para o subúrbio de Illinois, após viver 12 anos na África e receber educação escolar em casa. No ensino médio, nos Estados Unidos, faz amizade com Janis e Damien, que a alerta que ela deve manter distância do trio As Poderosas, formado por Gretchen, Karen e a líder, Regina George. Mesmo com os avisos, Cady decide conversar com as garotas no intervalo da aula e é convidada para integrar o grupo, responsável por espalhar boatos, fofocas e difamações sobre os alunos e professores no colégio.