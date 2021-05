Seis álbuns essenciais de David Bowie

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (1972)

O álbum conceitual de título quilométrico: “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars” foi lançado em 1972 e trouxe um dos personagens mais marcantes criados por David Bowie: Ziggy Stardust. Ele encarnou com tanta convicção a figura de Ziggy, que durante algum tempo suas identidades se confundiram.

A história contada no álbum é sobre um alienígena que chega à Terra para avisar aos humanos que o planeta será destruído dentro de cinco anos. O ET adota o nome de Ziggy Stardust e sua missão é conscientizar a humanidade com uma mensagem de amor e de esperança, de tal forma a reverter o fim do planeta.



Para melhor executar sua missão, Ziggy se torna um ídolo do rock, um novo messias, acompanhado pelo grupo The Spiders from Mars. O problema é que Ziggy chega à Terra bem no auge do desbunde pós-hippie, não consegue escapar das tentações hedonistas da primeira metade da década de 1970, e cai na farra e nos excessos de sexo (com mulheres e homens), drogas (todas) e rock ‘n’ roll (o glam rock). Ao final, um decadente Ziggy abandona seus propósitos iniciais e suicida-se.



O público do músico abraçou com tanto afinco o personagem, que se vestia e agia como Ziggy. Estava implantada a Ziggymania que deu um grande impulso a carreira de Bowie.



O álbum abriu um novo caminho para música de Bowie: num diálogo com o glam rock, “Ziggy Stardust” influencia e mostra direções, ao mesmo tempo em que recebe influências de nomes como T. Rex, Velvet Underground e Stooges.



Com “Ziggy Stardust” Bowie se firmou como ponta de lança das tendências roqueiras, papel que ele desempenharia muito bem durante toda a década de 1970 e início da de 1980.