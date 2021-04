As 10 séries mais perturbadoras da Netflix

A Maldição da Mansão Bly (2020), de Mike Flanagan

Danielle, uma jovem americana, é chamada para cuidar de dois irmãos que vivem numa mansão na Inglaterra. As crianças perderam os pais e estão sob a responsabilidade do tio, que contrata Danielle por ser muito ocupado. Chegando à Mansão Bly, propriedade da família, Danielle começa a notar comportamentos estranhos nos irmãos e nos outros empregados. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com traumas pessoais do passado.