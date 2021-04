10 filmes novos para ver na Netflix e no Amazon Prime Video em 2021

Para os leitores que estão procurando boas opções de filme na Netflix ou no Amazon Prime Video, mas estão cansados de assistir aos mesmos clássicos antigos, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas produções que foram lançadas recentemente e valem cada minuto. Foram selecionados filmes com boas avaliações da crítica especializada e notas altas nos sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. “O Som do Silêncio” (2020), de Darius Merder, é considerado um dos melhores filmes do último ano e foi indicado a seis categorias do Oscar 2021, enquanto “Eu me Importo” (2021), de J. Blakeson, rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia para Rosamund Pink. Os títulos estão organizados por ano de lançamento e ordem alfabética.

Netflix

A Escavação (2021), Simon Stone Às vésperas da Segunda Guerra mundial, a viúva Edith contrata um arqueólogo escavador para explorar sepultamentos ancestrais em sua propriedade. Ao longo da escavação, o homem descobre que há muitos artefatos históricos e valiosos enterrados na terra de Edith. Com as descobertas, a vida dos dois muda completamente e eles se tornam alvo de pessoas ambiciosas. O longa é baseado em fatos, narrados no livro homônimo de John Preston.

Eu me Importo (2021), J. Blakeson Marla Grayson é uma mulher que ganha a vida tornando-se guardiã legal de idosos ricos. Alegando que essas pessoas são incapacitadas mental e fisicamente, ela ganha o direito de ser tutora delas. Marla pensa ter encontrado a nova vítima perfeita: uma viúva sem filhos ou outros parentes próximos. Mas, ao tentar enganar a velhinha, Marla descobre que ela é mais lúcida do que aparenta e tem contatos perigosos na máfia.

Notorious BIG: A Lenda do Hip-Hop (2021), Emmett Malloy Este documentário apresenta imagens raras filmadas pelo melhor amigo de Notorious BIG, Damion “D-Roc” Butler, e entrevistas com amigos e familiares do artista, revelando os detalhes de sua jornada de traficante a rei do rap. BIG é considerado um dos maiores rappers de todos os tempos e foi assassinado a tiros em 1997.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente.

Pelé (2021), David Tryhorn e Ben Nicholas O documentário “Pelé” retrata a jornada do Rei do Futebol, apelido de Edson Arantes do Nascimento, desde o início de sua carreira até a conquista do título da Copa do Mundo em 1970. Por meio de entrevistas e imagens exclusivas, o espectador é apresentado ao olhar emocionado do ídolo mundial em relação à sua vida. O longa inclui cenas raras de lendários ex-companheiros de Pelé, como Zagallo, Jairzinho e Amarildo.

Amazon Prime Video

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Sou Sua Mulher (2020), Julia Hart Julie está em casa, cuidando sozinha de seu bebê, enquanto o marido, Eddie, está trabalhando. De repente, um amigo de Eddie aparece e ordena que Julie fuja com a criança na companhia de Cal. Ele não explica o que aconteceu e nem quem é Cal, um homem que Julie nunca viu. Mas ela obedece e, ao longo do caminho, descobre que Eddie colocou a família em risco, tornando-a alvo de criminosos perigosos.

Time (2020), Garrett Bradley Nesta íntima história de amor, filmada ao longo de 20 anos, a cineasta Garrett Bradley acompanha a trajetória da empresária e autora Sibil Fox Richardson, conhecida como Fox Rich. Ao mesmo tempo em que precisa trabalhar para cuidar sozinha dos seis filhos, Rich luta pela libertação de seu marido, Rob, que foi condenado a 60 anos de prisão por ter se envolvido em um roubo.

Uma Noite em Miami (2020), de Regina King Em 1964, Cassius Clay (Muhammad Ali), ganha visibilidade após participar do Miami Beach Convention Center e sair como vencedor de sua categoria. Ele comemora seu primeiro título mundial em um pequeno hotel que aceita negros, ao lado de seus grandes amigos: o músico Sam Cooke, conhecido como o rei do Soul; o ativista Malcolm X e o jogador de futebol americano Jim Brown.