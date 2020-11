As raças de cachorro mais adequadas para cada signo do Zodíaco

Enquanto atendia seus pacientes, Sigmund Freud era acompanhado por sua cadela Jofia. Ele amava os animais e chegou a dizer que preferia a companhia deles aos humanos. “Se Jofie manifesta desagrado por alguém que nos visita, pode estar certo de que há alguma coisa errada com essa pessoa”, disse o pai da psicanálise. Como ele mesmo reconheceu, os pets têm capacidades e características que podem surpreender. Para os que estão pensando em ter um cachorrinho em casa, a Bula reuniu em uma lista as raças que mais se adequam a cada signo do Zodíaco, seguindo conhecimentos populares sobre astrologia. É importante dizer que a lista serve para fins de entretenimento, pois a companhia de qualquer animal pode ser benéfica.

Áries

Arianos são obstinados, ambiciosos e possuem o dom da liderança. Provavelmente, podem preferir um que também reflita essas características e seja capaz de seguir seu exemplo. Nesse caso, Pastor Alemão, Dobermann e Weimaraner são algumas das raças indicadas.

Touro

Nativos de touro são leais, confiáveis e gostam de apreciar as coisas boas e luxuosas da vida. Então, além de um companheiro para todas as horas, o pet dos taurinos deve ser igualmente requintado. Boxer, Cavalier King Charles Spaniel e Dogue Alemão estão entre as melhores raças para este signo.

Gêmeos

Algumas pessoas preferem cães que são quietos, mas os geminianos, por serem curiosos e comunicativos, combinam mais com pets cheios de energia. Bearded Collie, Bichon Frisé, Cão d’Água português e o famoso Pinscher são raças de cães tão dinâmicos e agitados quanto os nativos de gêmeos.

Câncer

Cancerianos são muito apegados à família. A lealdade é um princípio de extrema importância para as pessoas desse signo. Nesse quesito, Bulldogs e Rottweilers são os mais indicados. Para os nativos de câncer que também são temperamentais, um Chow Chow pode ser a melhor companhia.

Leão

Como leoninos são comunicativos e vaidosos, precisam de um cão que possua igual charme e positividade. Cairn Terrier, Dachshund, Lulu-da-Pomerânia e Pug são algumas das raças indicadas. Esses cães adoram se divertir e precisam de um dono que seja tão feliz e entusiasmado quanto eles.

Virgem

Raças de cães trabalhadores são as mais recomendadas para os virginianos. Border Collie, Greyhound, Pointer Inglês, Pastor-de-Shetland e Cão d’Água espanhol são alguns exemplos. Como são analíticos e esforçados, nativos de gêmeos podem gostar de um pet com as mesmas qualidades.

Libra

Libra é um dos signos mais educados e gentis. Librianos amam o equilíbrio e a harmonia, por isso se beneficiariam da companhia de um cão tranquilo e amoroso. Bernesa da Montanha, Huski Siberiano, Shitzu e Lhasa Apso são algumas raças dóceis indicadas para os nativos desse signo.

Escorpião

Escorpianos são intensos, engenhosos, corajosos e apaixonados. Apenas um cão com características iguais pode ser uma boa companhia aos nativos desse signo. Bloodhound, Bulmastife, Golden Retriever e Pitbull são raças indicadas. Ainda que algumas sejam intimidantes, todas são dóceis.

Sagitário

Todos querem estar perto dos sagitarianos. Eles são alegres, positivos, gostam de viajar e não dispensam uma aventura. Algumas raças de cães com personalidade parecida são Boston Terrier, Bulldog francês, Jack Russell Terrier e Shitzu. Esses são cachorros divertidos e que se adaptam bem a novas situações.

Capricórnio

Capricornianos são pessoas confiáveis, reservadas e que têm apreço pela disciplina. Cães que combinam com esse signo não podem ser agitados ou barulhentos. Pastor belga, Shar-pei, Pequinês, Rhodesian Ridgeback e Shiba Inu são algumas raças indicadas.

Aquário

Aquarianos são originais, inteligentes, desprendidos e humanitários. Assim, cães que se destacam entre os outros atraem imediatamente as pessoas desse signo. Um Lhasa Apso, por exemplo, chama atenção pelos cabelos compridos. Outras raças recomendadas são Border Collie, Bichon Havanês e Poodle.

Peixes

O signo mais imaginativo, criativo e sensível precisa de um pet que goste de abraçar. A ligação entre um pisciano e seu cãozinho é intensa, pois ele se apega facilmente. São Bernando e Cocker Spaniel, são algumas raças indicadas. Além dessas, vira-latas também são muito carinhosos e leais.