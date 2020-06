Serviços de streaming: qual assinar? Saiba as vantagens e desvantagens de cada um

Vantagens: A HBO é conhecida por produzir algumas das melhores séries da história, como “Game of Thrones”. Ou seja, a maior vantagem é ter acesso ilimitado aos seriados do canal. Milhares de filmes também estão disponíveis no catálogo, sendo permitido o acesso simultâneo de até três telas no mesmo plano.



Desvantagens: No Brasil, a experiência na plataforma HBO Go ainda não é otimizada: os usuários reclamam que os títulos demoram a carregar, chegando a travar frequentemente. O acesso custa R$ 34,90, mas é gratuito para os que já assinam HBO em pacotes de TV por assinatura. Só é permitido testar o serviço gratuitamente por sete dias.