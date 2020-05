As 10 melhores séries francesas para ver na Netflix

Se a França é reconhecida pela qualidade cinematográfica, a situação não é diferente quando se trata das séries. As produções francesas se destacam pela sensibilidade, fotografia e pelos roteiros coerentes. Para os que apreciam as séries do país, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores opções disponíveis na Netflix. A seleção abrange seriados de diferentes gêneros, da comédia ao suspense. Entre os selecionados, destacam-se “Chamas do Destino” (2019), de Alexandre Laurent; “A Louva-a-Deus” (2017), de Alexandre Laurent; e “Dix Pour Cent” (2015), dirigido por Fanny Herrero. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Chamas do Destino (2019), Alexandre Laurent Em 1897, a alta sociedade parisiense se reúne para mais uma edição do “Le Bazar de la Charité”, evento para arrecadação de fundos para a caridade. Mas, a explosão de uma lâmpada causa um incêndio de grandes proporções, matando mais de 130 pessoas, principalmente mulheres. Adrienne, Alice e Rose são três mulheres que sobrevivem à tragédia. Mas, dadas como mortas, decidem recomeçar suas vidas com outra identidade.

Criminal: França (2019), Frédéric Mermoud A série faz parte da franquia “Criminal”, que se divide entre quatro países: Reino Unido, França, Espanha e Alemanha. Cada episódio se passa numa sala de interrogatório, onde detetives entrevistam suspeitos de diferentes crimes. Na França, três casos são investigados: um atentado terrorista numa boate, o acidente de um trabalhador no canteiro de obras e um crime de ódio.

Flagrantes de Família (2019), Igor Gotesman Quando fica sabendo que o uso recreativo da maconha poderá ser liberado na França, o judeu Joseph tem uma ideia inovadora: transformar o açougue de sua família, que está indo à falência, no primeiro café de Paris onde as pessoas poderão consumir a droga livremente. Mas, antes ele precisa convencer o pai, que é totalmente conservador e tem muito apego ao negócio da família.

A Louva-a-Deus (2017), Alexandre Laurent Em Paris, a polícia está em busca de um serial killer cujos assassinatos são inspirados em Jeanne Deber, conhecida como “A louva-a-deus”, uma famosa psicopata que aterrorizou o país há 25 anos. Mesmo presa, Jeanne se oferece para ajudar a polícia com sua expertise. Mas, ela tem uma condição: lidar apenas com o detetive Damion Carrot, seu filho, com quem ela não fala há anos.

Labirinto Verde (2017), Mathieu Missoffe Villefranche é uma pequena cidade, isolada entre as montanhas e cercada por uma grande floresta. Aos poucos, a vila tem se transformado num local de alta criminalidade, com taxa de homicídio seis vezes maior que a média nacional. Quando o corpo de uma mulher é encontrado pendurado numa árvore, a policial Laurène Weiss inicia uma investigação. Ela tem que trabalhar ao lado do promotor Franck, que chega para averiguar os casos de violência na cidade.

Le Chalet (2017), Camille Bordes-Resnais A série conta duas histórias diferentes, que se interligam. Em 1997, um escritor resolve se mudar com sua família para uma pequena cidade nos Alpes. Ele aluga um chalé, onde pretende encontrar tranquilidade para escrever seu novo livro. Já no presente, um homem decide reunir seus amigos de infância nesse mesmo chalé, para celebrar seu casamento. Após um acidente, eles ficam presos no local e algumas pessoas morrem misteriosamente.

O Bosque (2017), Delinda Jacobs Jennifer Lenoir, uma adolescente de 16 anos, desaparece no meio da noite, após entrar na floresta próxima à sua aldeia, no interior da França. A investigação é liderada pelo capitão da polícia Gaspard Deker e pela agente Virginie Musso, que conhecia bem a garota. Eles recebem a ajuda de Eve, uma mulher solitária que viveu uma experiência traumática no mesmo bosque.

La Trêve (2016), Matthieu Donck Ao ficar viúvo, o detetive de polícia Yoann Peeters se muda com sua filha para uma pequena cidade onde viveu durante a adolescência. Alguns dias depois, ele é chamado para verificar um cadáver encontrado no rio. O corpo é de Driss Assani, um jovem africano que jogava no time de futebol local. Enquanto os demais policiais tratam o caso como suicídio, Peeters desconfia que o jogador foi assassinado e decide investigar os suspeitos.

Dix Pour Cent (2015), Fanny Herrero A série acompanha um grupo de agenciadores de artistas em Paris, na França. Eles são praticamente babás de seus clientes e precisam lidar com contratos, exigências estranhas e chiliques desnecessários. Quando o líder da agência morre, eles sofrem para aguentar o novo CEO, um jovem arrogante que fez fortuna na internet. Em todos os episódios, atores franceses conhecidos do público interpretam clientes da ASK.