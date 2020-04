12 suspenses cheios de reviravoltas para assistir na Netflix

Quando se trata de suspense, é frustrante assistir a um filme que possui furos no roteiro ou é muito previsível. Os melhores longas desse gênero são aqueles que desafiam a lógica, com finais cheios de reviravoltas, os chamados “plot twists”. Para os espectadores que procuram produções nesse estilo, a Bula reuniu 12 ótimas opções disponíveis no catálogo da Netflix. Entre os escolhidos, destacam-se “Rastros de Um Sequestro” (2017), de Jang Hang-jun; “The Invitation” (2015), de Karyn Kusama; e “O Grande Truque” (2006), dirigido por Christopher Nolan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

Assassinato às Cegas (2018), Sriram Raghavan Akash é um pianista cego que finalmente consegue a chance de se apresentar em um famoso restaurante de sua cidade. Devido a sua ótima performance, ele é convidado para tocar em uma festa na casa do famoso ator Pramod. Ao chegar no evento, ele descobre que Pramod foi assassinado e os dois criminosos estão no local. Agora, Akash tenta descobrir uma forma de sair da casa sem ser incriminado.

Corra! (2017), de Jordan Peele Um jovem negro chamado Cris é convidado a conhecer a família de Rose, sua namorada branca. Os dois viajam para a propriedade da família, situada em uma região afastada. Inicialmente, o rapaz acredita que o comportamento excessivamente atencioso dos pais de Rose são apenas uma tentativa de compensar o desconforto em função do relacionamento inter-racial da filha. No entanto, ele descobre que a família pode estar escondendo algo nefasto.

O Guardião Invisível (2017), Fernando González Molina Logo após descobrir que está grávida, a inspetora Amaia Salazar é designada para liderar uma investigação sobre um serial killer em Elizondo, sua cidade natal, um lugar para onde ela não esperava voltar. Além de precisar encontrar o assassino antes que ele faça mais uma vítima, Amaia também tem que enfrentar seus traumas do passado e sua família distante. O filme é baseado na obra homônima de Dolores Redondo.

Rastros de Um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo Curro é o único preso após participar de um assalto a uma joalheria. Oito anos depois, ele deixa a prisão com a esperança de recomeçar a vida ao lado de sua namorada, Ana, e seu filho. Mas, ele acaba encontrando uma situação inesperada: Ana agora gerencia um café e está tendo um caso com José, um homem rico e misterioso. O que Ana não sabe é que a mulher de José morreu no roubo à joalheria e ele está em busca de vingança.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.

O Incidente (2014), Isaac Ezban O filme acompanha duas narrativas paralelas. Na primeira, dois irmãos com problemas financeiros fogem de um policial. Mas, ao tentarem sair do prédio, descobrem que a escadaria se repete infinitamente e eles ficam presos no tempo. Em outra história, uma família que viaja de férias percebe que a paisagem da estrada começa a se repetir, de forma que eles nunca chegam ao destino. Agora, todos pensam em uma maneira de fugir dessa prisão temporal.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

O Grande Truque (2006), Christopher Nolan O filme se passa no século 19, em Londres. Os ilusionistas Alfred Borden e Rupert Angier se conhecem há muitos anos e são amigos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a competir entre si pelo truque mais impressionante e desenvolvem uma rivalidade que se transforma em obsessão. Quando Alfred apresenta uma mágica revolucionária, Robert fica desesperado para descobrir como ele conseguiu realizá-la.