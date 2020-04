10 filmes recentes na Netflix que salvarão o seu dia

Dumplin (2019), Anne Fletcher

Willowdean é uma jovem que está acima do peso, mas é confiante e não se importa com a opinião das pessoas. Ela vive em uma cidade do Texas com a mãe, Rosie, uma ex-miss e celebridade local que se dedica a treinar modelos para concursos de beleza. Willowdean sente que é deixada de lado por Rosie devido à sua aparência e decide se inscrever em um concurso de beleza no qual a mãe será jurada.