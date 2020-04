10 filmes para ver Netflix e viajar sem sair de casa

Mountain (2017), Jennifer Peedom

Do Tibete à Austrália, do Alasca à Noruega, a cineasta Jennifer Peedom e o fotógrafo Renan Ozturk apresentam imagens impressionantes dos topos das maiores montanhas do mundo. O ator William Dafoe é o narrador e lê trechos do aclamado livro de memórias do montanhista britânico Robert Mcfarlane, “Mountains of the Mind”. Músicas clássicas interpretadas pela Orquestra de Câmara Australiana acompanham as imagens.