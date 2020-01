10 filmes que já fizeram todo mundo chorar na infância

Meu Primeiro Amor (1992), Howard Zieff

Vada Sultenfuss é uma garota de 11 anos obcecada com a morte, já que sua mãe morreu durante o parto e seu pai, Harry, é um agente funerário. Durante o verão, Vada se inscreve numa turma de poesia só para impressionar o professor Jake. No tempo livre, ela brinca com o amigo, Thomas, um garoto alérgico a tudo. Mas, as férias de Vada são atrapalhadas quando ela descobre que seu pai arrumou uma nova namorada.