10 filmes feministas para assistir na Netflix

Desde o século 19, com o surgimento do movimento sufragista, as feministas se empenham na luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. O movimento conseguiu muitos avanços, mas ainda existem desigualdades a serem combatidas e o tema continua em voga. Para os que desejam entender um pouco mais sobre feminismo, há boas opções de filmes e documentários na Netflix. A Revista Bula analisou o catálogo do serviço de streaming e reuniu em uma lista as dez melhores produções sobre o tema. Entre os destaques, estão “Feministas: O Que Elas Estavam Pensando?” (2018), de Johanna Demetrakas; e “Histórias Cruzadas” (2012), de Tate Taylor. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa al-Mansour Violet Jones é uma publicitária bem-sucedida, que leva a vida que sempre sonhou, com um namorado perfeito e uma carreira brilhante. Mas, após uma profunda decepção, Violet decide repaginar sua vida, começando pela aceitação de seu cabelo crespo, que ela sempre alisou. Para encontrar a felicidade novamente, ela terá que superar os traumas de infância e as opiniões alheias.

Feministas: O Que Elas Estavam Pensando? (2018), Johanna Demetrakas Um álbum de fotos tiradas pela fotógrafa Cynthia MacAdams, durante a década de 1970, retrata o despertar das mulheres que foram às ruas protestar contra as restrições culturais impostas sobre elas. O documentário revisita as imagens e as mulheres fotografadas contam o que pensavam na época das manifestações e como se identificaram com o feminismo.

Mary Shelley (2017), Haifaa al-Mansour No século 19, Mary Godwin, uma jovem de 17 anos, conhece um amigo do pai, Percy Shelley, um homem casado. Os dois se apaixonam e fogem juntos. Quando voltam à Inglaterra, se refugiam na casa de Lord Byron, poeta que lança um desafio para os hóspedes: escrever histórias de terror. Assim nasce “Frankenstein”, o romance gótico pelo qual Mary seria eternamente reconhecida.

Roxanne Roxanne (2017), Michael Larnell Baseado em uma história real, o filme gira em torno de Shante, uma adolescente de 14 anos aspirante a rapper, que vive no subúrbio do Queens, em Nova York. Com um pai ausente, ela encontra nas batalhas de rap uma forma de ajudar no sustento da família. Shante decide, então, enfrentar outros rappers em um círculo de batalhas dominado por homens. Pouco tempo depois, ela se torna um dos maiores nomes do hip-hop dos anos 1980.

Grandes Olhos (2014), Tim Burton O filme apresenta a história verdadeira da pintora Margaret Keane, uma das artistas mais famosas da década de 1950, que ficou conhecida por pintar retratos de crianças com olhos grandes e assustadores. Defensora das causas feministas, Margaret enfrenta uma batalha judicial contra o próprio marido, o também pintor Walter Keane, que afirmava ser o verdadeiro autor de suas obras.

She’s Beautiful When She’s Angry (2014), Mary Dore O documentário aborda a luta das mulheres do movimento feminista durante os anos de 1966 a 1971, que ficou conhecido como “A Segunda Onda do Feminismo nos Estados Unidos” e abriu caminhos para a expansão do movimento como é conhecido nos dias de hoje. As histórias são narradas por veteranas norte-americanas que participaram dos protestos naquela época.

Histórias Cruzadas (2012), Tate Taylor Baseado no livro “A Resposta”, escrito por Kathryn Stockett, o filme conta a história de Skeeter, uma jovem que retorna à sua cidade natal para escrever um livro a partir do ponto de vista das empregadas domésticas, mulheres negras que sofrem preconceitos diariamente e que deixam suas vidas de lado para criarem os filhos das patroas. Mas, Skeeter também faz parte da elite branca da cidade e acaba entrando em conflito com seus amigos e familiares.

O Sorriso de Monalisa (2004), Mike Newell Katherine Watson foi contratada para lecionar História da Arte no conceituado colégio Wellesley, uma instituição só para mulheres. Determinada a confrontar os valores ultrapassados da escola, Katherine ensina a suas alunas que elas não precisam focar apenas no casamento, mas podem fazer faculdade para terem uma profissão. A nova visão de mundo apresentada pela professora acaba contrariando algumas estudantes conservadoras.

Frida (2002), Julie Taymor Frida Kahlo foi um dos principais nomes da história da arte mexicana. Esse filme, baseado na biografia “Frida”, escrita por Hayden Herrera, narra a vida da artista desde a adolescência até sua morte, em 1954, passando pela conturbada relação com Diego Rivera, seu companheiro nas artes; e seu controverso caso com o político Leon Trótski. O filme também fala sobre os problemas de saúde que Frida enfrentou.