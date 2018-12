Os 10 filmes mais assistidos na Netflix em 2018

Já no clima de final de ano, a Netflix, principal serviço de streaming do mundo, divulgou quais foram os filmes mais assistidos na plataforma durante 2018. Os lançamentos do ano contemplaram diversos gêneros de filmes, mas os romances e as comédias continuam ganhando a preferência do público. Nessa lista, a Bula divulga o ranking dos dez filmes que mais fizeram sucesso com os espectadores da Netflix em todo o mundo. Entre os destaques, estão “Para Todos os Garotos que Já Amei”, de Susan Johnson; e “Roxanne Roxanne”, de Michael Larnell.

A Barraca do Beijo, Vince Marcello

Elle e Lee são melhores amigos desde a infância e fizeram uma lista de regras a serem seguidas para que a amizade deles não se abalasse. Durante um evento da escola, eles têm a ideia de gerenciar uma barraca do beijo. Para fazer da iniciativa um sucesso, Elle tenta convencer Noah, o cara mais bonito da escola, a participar da brincadeira. Mas, Noah é irmão de Lee e ela acaba quebrando uma das regras da lista ao se apaixonar pelo garoto.

Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), Susan Johnson

Adaptada de um livro com o mesmo nome, essa comédia romântica conta a história da jovem Lara Jean, que escreve cartas de amor secretas para todos os garotos pelos quais já se apaixonou. Tudo muda quando, inesperadamente, as cartas são enviadas para seus destinatários. Os garotos começam a procurá-la para saber se ela ainda gosta deles e, para fugir, Lara Jean finge que está namorando.

Roxanne Roxanne (2017), Michael Larnell

Baseado em uma história real, o filme gira em torno de Shante, uma adolescente de 14 anos aspirante a rapper, que vive no subúrbio do Queens, em Nova York. Com um pai ausente, ela encontra nas batalhas de rap uma forma de ajudar no sustento da família. Por isso, enfrenta outros rappers em um círculo de batalhas dominado por homens. Shante conquista seu espaço e se torna um dos maiores nomes do hip-hop dos anos 1980.

Sierra Burgess é Uma Loser (2018), Ian Samuels

Sierra é uma adolescente inteligente, mas que não se encaixa nos padrões de beleza do ensino médio e sofre bullying na escola. Verônica é a menina mais bonita e popular da escola. As duas não se dão bem e vivem discutindo. Mas, após um mal-entendido, elas terão que se unir para conquistar os garotos que amam. Assim, descobrem que têm mais em comum do que imaginavam.

Lá Vêm os Pais (2018), Robert Smigel

Kenny, um pai dedicado de classe média, decide seguir a tradição e pagar todos os gastos do casamento de sua filha, mesmo que o bem-sucedido pai do noivo, Kirby, tivesse como ajudar financeiramente. Kenny tenta fazer a melhor festa possível para impressionar Kirby. Mesmo sendo tão diferentes, os dois terão que encontrar um jeito de conviver pacificamente durante a semana que antecede o casamento.

Quando Nos Conhecemos (2018), Ari Sandel

No dia em que conheceu Avery, há três anos, Noah se apaixonou. Mas, por não ter coragem de se declarar, acaba sendo considerado apenas um grande amigo por ela. No dia do noivado de Avery, ele se entristece e, desesperado por mais uma chance com a garota, volta ao lugar onde se encontraram pela primeira vez. Lá, Noah terá a chance de voltar no tempo para alterar o destino e ficar com Avery.

Perda Total (2018), Kyle Newacheck

Alexx, Darren e Joel são camareiros de um hotel em Los Angeles. Muito desajeitados, eles são considerados verdadeiros perdedores, mas têm um projeto que, caso dê certo, pode tirá-los dessa vida. Um dia, eles recebem um hóspede bilionário enxergam nele o patrocínio tão esperado para o projeto. Mas, o hotel é invadido por bandidos que desejam roubar o hóspede e eles terão que evitar o golpe.

Próxima Parada: Apocalipse (2018), David M. Rosenthal

Nesse filme, um desastre apocalíptico transforma os Estados Unidos em uma zona de guerra. Em meio ao caos, Will parte com seu sogro, Tom, em uma longa viagem. Mesmo que não se gostem, os dois estão atrás de Sam, namorada de Will e filha de Tom, que está grávida. Durante a jornada, coisas sobrenaturais começam a acontecer, colocando em risco a vida dos viajantes.

Benji (2018), Brandon Camp

Remake de um clássico dos anos 1970, que levava o mesmo nome, o filme conta a história de um cãozinho especialista em ajudar as pessoas. Adotado pelos irmãos Carter e Frankie, Benji é cuidado às escondidas, para que a mãe das crianças não saiba que eles trouxeram um cachorro para casa. Mas, quando os irmãos são levados por bandidos, Benji vai fazer de tudo para ajudar a polícia a encontrá-los.