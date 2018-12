Os melhores filmes que estreiam na Netflix em dezembro

Mais Forte Que o Mundo (2016), Afonso Poyart



Baseado na jornada do lutador de MMA José Aldo, o filme narra a história daquele que foi o primeiro campeão de peso pena do UFC. Nascido e criado em Manaus (AM), ele encontra na luta uma válvula de escape para superar a pobreza e a truculência do pai. Mas, antes de vencer seus oponentes, ele precisa lidar com os traumas do passado.