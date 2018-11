1 — Perceber que balada boa é aquela que tem mesas, cadeiras ou sofás disponíveis

2 — Ter clareza de que final de semana é o período ideal para dormir

3 — Que Open Wi-fi é melhor do que Open Bar

4 — Defender como regra universal que botão de volume gire apenas para a esquerda

5 — Se pegar dizendo com frequência a frase: “Na minha época…”

6 — Admitir que você já está mais parecido com os seus pais do que gostaria

7 — Defender que restaurantes mais legais são aqueles quem têm brinquedotecas

8 — Achar absurdas algumas coisas que você fazia até o verão passado

9 — Observar que algumas pessoas que você viu nascer já tem filhos

10 — Constatar que a duração dos filmes está aumentando e sua paciência diminuindo

11 — Aceitar que cabelos brancos fazem parte do novo momento

12 — Perceber que vinho se tornou a bebida favorita

13 — Reclamar de dores frequentemente (e quando não estiver sentindo nada, achar que tem algo errado)

14 — Achar que todos os adolescentes do planeta deveriam ser abduzidos

15 — Ter lido ao menos cinco livros da série Vagalume

16 — Ir ao shopping e passar a maior parte do tempo sentado lendo algo em algum café ou livraria

17 — Conseguir completar a frase: “O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindus…”

18 — Se tornar incapaz de dormir até tarde mesmo em fim de semana ou feriado

19 — Trocar qualquer atividade fora de casa pela Netflix

20 — Achar que o iFood foi a maior invenção do século

21 — Que Rita Lee é a maior cantora depois dos Beatles e Legião Urbana

22 — Agir professoralmente e dizer para alguém mais novo: “Na sua idade eu…”

23 — Entender na prática o que disse Carlos Drummond de Andrade: “O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua…”

24 — Perder a paciência com gente que fala alto

25 — Constatar que o celular, as chaves de casa e do carro estão de sacanagem com você, pois desaparecem diariamente

26 — Ter passado mais tempo em chás de bebês do que em baladas no último ano

27 — Achar que você sabe mais do que os seus pais que têm o dobro da sua idade

28 — Sentir um prazer estranho em dizer que é do tempo da internet discada

29 — Odiar música eletrônica com a mesma intensidade com que gosta do silêncio

30 — Ir na Black Friday e ao contrário de comprar bebidas, optar por meias, cuecas, calcinhas e roupas confortáveis