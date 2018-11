A Balada de Buster Scruggs, Ethan e Joel Coen



Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. No último Festival de Veneza, a produção levou o prêmio de Melhor Roteiro.