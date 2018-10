50 coisas que deixam as mulheres felizes

Seria ótimo se a felicidade fosse um estado constante de espírito. Infelizmente, nem sempre é possível sair por aí com um sorriso estampado no rosto. Por sorte, alguns acontecimentos e atitudes podem promover pequenos momentos de alegria, mesmo quando inesperados. Pensando nisso, e inspirada em uma pesquisa inglesa que investigou o que deixa as mulheres do Reino Unido felizes, a Bula realizou uma enquete com colaboradoras, assinantes e leitoras para descobrir as pequenas coisas que mais provocam a felicidade nas mulheres brasileiras. As respostas foram variadas, mas muitas das entrevistadas possuíam opiniões semelhantes. Reunimos em uma lista as questões mais lembradas, que vão desde atitudes triviais do dia a dia até ações que, embora simples, envolvem temas complexos.

1 — Receber o mesmo salário que os colegas do sexo masculino que ocupam o mesmo cargo. 2 — Orgasmos. 3 — Encontrar o seu tamanho de roupa em todas as lojas. 4 — Receber as compras virtuais e perceber que elas são exatamente como mostrava o site. 5 — Não ser questionada em reuniões de família sobre quando vai se casar ou ter filhos. 6 — Tirar o sutiã no fim do dia. 7 — Não ser questiona sobre com quem as crianças estão quando sair sozinha de casa. 8 — Não ser julgada ou receber pitacos de estranhos sobre a melhor maneira de criar os filhos. 9 — Ser perguntada sobre a sua posição favorita e responder: Diretora Executiva. 10 — Caminhar pelas ruas sem sofrer assédio. 11 — Não ser julgada por se arrumar demais ou não se arrumar. 12 — Não sofrer assédio no metrô ou ônibus no trajeto até o trabalho. 13 — Não ouvir “deve ser a TPM” quando se irritar com a má atitude de alguém. 14 — Não pagar taxa rosa (diferença paga a mais por um produto só porque é voltado para mulheres). 15 — Conseguir falar em uma reunião ou apresentação sem ser interrompida. 16 — Ver que uma pessoa está se aproximando de você em uma rua vazia e escura e perceber que é outra mulher. 17 — Acordar com o cabelo bonito. 18 — Receber um beijo desejado em um momento inesperado. 19 — Abraço de pai e/ou mãe. 20 — Tirar o salto alto ao chegar em casa. 21 — Ir a ao banheiro em um evento e perceber que não há filas. 22 — Ter licença maternidade compartilhada com o parceiro. 23 — Se livrar da cobrança de que precisa ser perfeita em algo (ou tudo). 24 — Ter o “não” respeitado de primeira em uma investida masculina. 25 — Encontrar o look perfeito na primeira troca de roupas. 26 — Ver apenas uma listra no teste de gravidez após dias de preocupação com o atraso menstrual. 27 — Ver duas listras no teste de gravidez após algum tempo tentando engravidar. 28 — Dividir as tarefas domésticas igualmente. 29 — Sentir alívio da dor após tomar uma pílula para cólica. 30 — Perceber que a tristeza e a falta de fé na humanidade eram apenas a TPM. 31 — Receber uma massagem (sem que o massagista tenha expectativa de sexo). 32 — Receber um presente sem nenhum motivo especial (ou segundas intenções). 33 — Devorar — sem culpa — uma barra de chocolate inteira ou toda uma panela de brigadeiro, depois de um dia difícil. 34 — Perceber que o filho que passou dias doente está melhor de saúde. 35 — Se deliciar com o prato preferido da infância preparado pela mãe ou avó. 36 — Não ser criticada ao escolher não ter filhos. 37 — Estar bem fisicamente, mentalmente e financeiramente. 38 — Ter um tempinho sobrando para tomar vinho ou cerveja com as amigas. 39 — Acordar mais cedo do que o usual e descobrir que pode dormir mais um pouco. 40 — Tomar um longo banho relaxante após um dia de trabalho. 41 — Chegar em casa e ser recebida pela alegria transbordante do cachorro. 42 — Entrar em uma livraria e explorar demoradamente as estantes. 43 — Escutar o ronronar do gato (ou gatos) no colo. 44 — Perceber o quanto o filho cresceu. 45 — Abraçar um filho após algum tempo sem vê-lo. 46 — Sentir-se totalmente independente e despreocupada com a opinião alheia. 47 — Descobrir que é a referência de outra mulher. 48 — Conseguir uma promoção no trabalho. 49 — Ignorar os padrões e sentir-se bem com o próprio corpo. 50 — Conseguir amamentar sem dificuldade pela primeira vez.