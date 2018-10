Os 14 mandamentos de Steve Jobs

Em “Steve Jobs: As Verdadeiras Lições de Liderança”, Walter Isaacson, autor da biografia oficial do mitológico fundador da Apple, reúne 14 lições tiradas das conversas com Jobs durante os muitos anos de convivência. Além da proximidade com Jobs e livre acesso a seu escritório em Palo Alto, na Califórnia, Isaacson entrevistou centenas de pessoas, entre amigos, parentes e concorrentes, procurando compreender e traçar um painel da trajetória do gênio americano que se notabilizou por revolucionar as indústrias de computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets e publicações digitais. Steve Jobs morreu em outubro de 2011, aos 56 anos, em decorrência de um câncer pancreático. Apesar de sua morte prematura, seu legado para a revolução digital parece ser insuperável. Eis as lições.

1 — Tenha foco. 2 — Simplifique. 3 — Supervisione tudo de ponta-a-ponta. 4 — Se estiver atrás, dê um salto. 5 — Se preocupe com o produto; o lucro é secundário. 6 — Não seja refém de pesquisas. 7 — Faça a realidade dobrar-se a si. 8 — Livros são julgados pela capa, sim. 9 — Não aceite menos que a perfeição. 10 — Trabalhe apenas com os melhores — e só com eles. 11 — Olhe nos olhos. 12 — Domine tanto o geral, quanto os detalhes. 13 — Goste de Ciências e de Humanidades. 14 — Mantenha-se faminto. Mantenha-se tolo.