30 acessórios bregas que você já usou. Recordar é também passar vergonha

Olhando em perspectiva, o passado sempre parecerá brega. Aquela pochete incrível que você usava, a pulseira Power Balance que você ganhou de aniversário, o cinto com nome de estilista que você adorava ostentar na balada, a bandana de mandala inspirada em Axl Rose. A verdade é que, conforme os modismos passam, muda-se também a forma de enxergá-los. O que era o ápice do “ser descolado”, pouco tempo depois é considerado o ápice do mau gosto. A Bula listou algumas dezenas de acessórios que, ao serem analisados pelos olhos de hoje, certamente, nos farão corar de vergonha e questionar como tivemos coragem de usá-los algum dia. A prova de que, diferente do que diz a expressão, recordar não é apenas viver. Às vezes, é também passar vergonha.

1 — Tênis com salto 2 — Bota branca 3 — Pochete e soco inglês 4 — Cinto com nome de estilista 5 — Bandana e munhequeira 6 — Relógio de dedo 7 — Pulseira power balance 8 — Anel de dedo do pé 9 — Piercing dental 10 — Terceiro olho indiano 11 — Chinelo plataforma 12 — Tererê e tatuagem de henna 13 — Colar yin yang 14 — Gargantilha de tatuagem tribal 15 — Brinco de pena 16 — Melissa de salto 17 — Bolsa de crochê 18 — Prendedor de cabelo bico de pato 19 — Anel pulseira 20 — Tênis kit shoes 21 — Anel de pompom 22 — Sandália Rider 23 — Óculos com cordinha 23 — Cinto de lona 25 — Bolsa de franja 26 — Alça de silicone 27 — Piercing de unha 28 — Biquíni de coco 29 — Sandália Crocs 30 — Óculos matrix