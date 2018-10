40 coisas ridículas que todo mundo já fez por amor

A imbecilidade é sem dúvida um dos maiores sintomas do amor romântico. Não há aquele que nunca tenha feito algo ridículo em nome da paixão ao menos uma vez na vida. De apelidos carinhosos ridículos, declarações públicas exageradas, roupas combinando ou ensaios fotográficos com poses cafonas, a lista de vexames que apaixonados costumam passar — e com um sincero sorriso no rosto — é bastante extensa. Pensando nisso, e em homenagem àqueles que amam ou já amaram algum dia, a Bula reuniu em uma lista as coisas mais ridículas que o amor leva as pessoas a fazer. Admita ou negue sob juramentos, tenha ou não valido a pena, com orgulho ou vergonha, todo mundo já fez a maior parte delas pelo menos uma vez.

1 — Ligar de madrugada para ver se a pessoa está realmente dormindo. Não satisfeito(a), fazer uma chamada de vídeo para assegurar que o outro está dizendo a verdade 2 — Dizer eu te amo no primeiro mês. 3 — Fazer uma tatuagem para alguém imaginando que o amor durará para sempre. 4 — Fazer declarações públicas de amor eterno. 5 — Enviar uma mensagem embaraçosa ou ligar depois de beber demais. 6 — Fazer a clássica vozinha de bebê ao falar com outro em público. 7 — Compartilhar a senha de redes sociais. 8 — Criar perfis compartilhados em redes sociais. 9 — Verificar os perfis das redes sociais do outro várias vezes ao dia. 10 — Perdoar uma traição. 11 — Dividir chiclete. 12 — Romper amizades antigas por imposição do outro. 13 — Ligar várias vezes para ouvir a voz da pessoa, mas não dizer nada. 14 — Transar sem camisinha. 15 — Tentar viver a vida do outro. 16 — Sentir ciúmes da família e exigir que você tenha a mesma importância. 17 — Emprestar dinheiro. 18 — Criar apelidos constrangedores ou monossilábicos. 19 — Ficar com raiva por causa de uma besteira e esperar que o outro adivinhe o que aconteceu. 20 — Ficar horas na frente do espelho se arrumando. 21 — Ficar enfurecido(a), mas fingir que está tudo bem ao descobrir que o outro cumprimentou o(a) ex. 22 — Usar a foto do outro como proteção de tela do celular. 23 — Terminar o relacionamento, detonar o outro para os amigos em comum, e depois se envergonhar por ter voltado. 24 — Criar um perfil fake para stalkear a pessoa. 25 — Comemorar aniversário de mês de namoro. 26 — Mandar indiretas pelo Facebook. 27 — Dormir de conchinha num dia de calor extremo e sem ar-condicionado. 28 — Beijar de língua em público. 29 — Usar aliança de compromisso. 30 — Stalkear exaustivamente o(a) ex do outro. 31 — Adicionar foto de perfil de casal nas redes sociais no primeiro mês de namoro. 32 — Usar roupas combinando. 33 — Fazer planos para o casamento e escolher o nome dos filhos já nos primeiros meses de namoro. 34 — Fazer uma declaração de amor, em frente ao trabalho do outro, com um carro de som. 35 — Dividir o mesmo copo de cerveja, taça de vinho ou canudinho. 36 — Levantar de fininho antes que a pessoa acorde, arrumar-se e deitar novamente para fingir que acorda bonito(a). 37 — Dedicar canções melosas. 38 — Juntar fotos de casal e fazer uma montagem. 39 — Gastar suas economias com presentes caros de aniversário ou aniversário de namoro. 40 — Aceitar ou propor casamento por impulso, depois de pouco tempo juntos.