10 séries e programas de TV indicados ao Emmy 2018 para ver no Now

O Prêmio Emmy é o maior e mais prestigiado do mundo dedicado a programas de televisão. Realizado anualmente, ele premia produções e profissionais de TV em diferentes categorias. Na edição de 2018, foram nomeados séries e programas de peso, já aclamadas pela crítica e pelo público. Alguns destaques são: “Game of Thrones”, “Handmaid’s Tale” e “Atlanta”. Para quem ainda não teve a chance de conferir essas e outras produções nomeadas, selecionamos dez séries e programas indicados ao Emmy 2018 disponíveis no NOW — serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET. Todos eles podem ser acessar no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, disponível na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

Atlanta

A série de comédia-dramática é centrada em Earnest Earn Marks, Earn, que vive na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, sem teto e com uma filha para criar, ele decide se tornar agente musical de seu primo, Alfred. O rapper teve uma música de sucesso, mas foi esquecido em seguida. Enquanto tentam melhorar a situação para eles mesmos e as suas famílias, os dois começam a discordar em diversos pontos sobre a divisão entre arte e entretenimento no hip-hop.

Barry

Barry, um ex-fuzileiro naval que trabalha como assassino de aluguel e sofre de depressão, é contratado para assassinar um aspirante a ator, em Los Angeles. Ao perseguir seu alvo até uma aula de atuação, Barry acaba atraído pelo grupo de atores e decide mudar de carreira. No entanto, livrar-se do passado não é uma tarefa tão fácil, e ele acaba dividido entre a vida artística e suas obrigações sanguinárias. A série de comédia conta com grandes nomes no elenco, como Bill Hader, do aclamado programa humorístico “Saturday Night Live”.

Black-ish

A série cômica é centrada em Dre Johnson, um homem afro-americano maduro, que tem uma vida aparentemente perfeita: excelente emprego, uma esposa incrível, quatro filhos e uma ótima casa em um bairro de classe alta. Porém, ele passa a questionar a influência deste sucesso na identidade de sua família, já que eles vivem majoritariamente entre pessoas brancas, e podem estar se afastando de suas raízes.

Game of Thrones

Produzida pela HBO, “Game of Thrones” é uma série de televisão norte-americana baseada nos livros “A Song of Ice and Fire”, de George R. R. Martin. O enredo detalha as conspirações e rivalidades no jogo político pela disputa do Trono de Ferro, símbolo do poder absoluto dos continentes fictícios de Westeros e Essos. Em um tempo esquecido, no qual uma força destruiu por completo o equilíbrio das estações do tempo, o clima severo torna as batalhas ainda mais complexas.

Handmaid’s Tale

Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, a série é ambientado em Gilead, um Estado teocrático e totalitário, localizado onde um dia existiu os Estados Unidos. Anuladas por uma opressão sem precedentes, as mulheres não têm direitos, e são divididas em categorias: esposas, marthas, salvadoras e aias. As aias pertencem ao governo e existem unicamente para procriar. Entre elas, está June, nomeada Offred, que é obrigada a servir à família de um comandante.

Last Week Tonight with John Oliver

O programa de humor é conduzido por John Oliver que, durante trinta minutos, mostra um olhar satírico sobre as notícias, a política e os fatos da atualidade. Ele foi indicado ao Emmy 2018 em diferentes categorias: Melhor Roteiro de Programa de Variedade, Melhor Programa Interativo, Melhor Roteiro e Melhor Edição de Fotografia em Programa de Variedade.

Silicon Valley

Ambientada no Vale do Silício, região da Califórnia que é fértil em inovações tecnológicas e científicas, a série mostra um grupo de desenvolvedores que cria um novo programa com o objetivo de impressionar um bilionário excêntrico do ramo tecnológico. A série mostra de uma forma satírica como é a vida no Vale do Silício e as peculiaridades de seus moradores. O criador da série, Mike Judge, trabalhou como engenheiro na região no fim dos anos 1980.

This is Us

Rebecca e Jack, um casal que espera trigêmeos; Kevin, um ator de televisão que está cansado de papéis fúteis; Kate, uma mulher obesa que tenta emagrecer; e Randall, que reencontra seu pai biológico depois de uma vida de abandono; são pessoas completamente diferentes. A única coisa que têm em comum é a data de nascimento. Curiosamente, eles acabam cruzando os caminhos uns dos outros, em uma jornada recheada de sensibilidade, surpresas e emoção.

Top Chef

O Reality Show “Top Chef” é uma competição de cozinha norte-americana na qual chefs competem para ganhar um prêmio final, entre 100 mil e 200 mil dólares. Os participantes são reunidos em uma casa, criando laços e inimizades entre eles. As avaliações dos pratos que eles são desafiados a preparar ficam a cargo de um júri, que reúne grandes nomes da culinária mundial. A cada episódio, os concorrentes têm dois desafios culinários para cumprir.