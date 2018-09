Todos os episódios de Stranger Things, classificados do pior ao melhor

Will, Justin, Lucas e Mike são apenas crianças, que vivem em uma pequena cidade nos Estados Unidos em meados dos anos 1980. Apesar da pouca idade, eles se deparam com uma tarefa de gente grande quando um dos amigos desaparece, e uma misteriosa menina com poderes telecinéticos, Eleven, cruza os seus caminhos: combater os perigos do mundo invertido — uma dimensão paralela habitada por um terrível monstro, chamado pelas crianças de Demogorgon, personagem do jogo de RPG “Dungeons & Dragons”.

Esse é o pressuposto da série “Stranger Things”, dos irmãos Ross Duffer e Matt Duffer, que foi aclamada pela crítica logo após a estreia e se tornou uma das produções Netflix mais populares do serviço de streaming. Duas temporadas já foram lançadas, com 17 episódios no total. Enquanto a terceira temporada não chega, a Bula decidiu relembrar as anteriores. Apesar de todos os episódios serem bem avaliados pela crítica especializada e pelo público, aceitamos o desafio de reuni-los em um ranking. É importante lembrar que a lista não tem intenção de ser definitiva ou universal. As sinopses são da Netflix.