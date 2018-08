Que tipo de leitor você é? Esta lista de 50 livros dirá

Você já viu aqui na Bula os 50 melhores livros da história da literatura. Baseados nesta seleção, decidimos lançar um desafio literário aos leitores. Para participar, basta contabilizar as obras que você leu entre as 50 mencionadas. O número de títulos lidos vai indicar que tipo de leitor você é. O resultado, disponível no fim da lista, pode variar desde “Livros não são seu forte” até “Para você, não há vida sem literatura”. A seleção das obras foi baseada em publicações de jornais, revistas, sites especializados em rankings, mercado editorial e livros. É importante lembrar que a lista não possui intenção de ser definitiva ou universal. Trata-se apenas de uma das interpretações possíveis a partir de pesquisa a um universo específico, que no caso foram as publicações especializadas em literatura.

1 — Dom Quixote (1605), Miguel de Cervantes 2 — Guerra e Paz (1869), Liev Tolstói 3 — A Montanha Mágica (1924), Thomas Mann 4 — Cem Anos de Solidão ( 1967), Gabriel García Márquez 5 — Ulisses (1922), James Joyce 6 — Em Busca do Tempo Perdido (1913), Marcel Proust 7 — A Divina Comédia (1321), Dante Alighieri 8 — O Homem sem Qualidades (1930-1943), Robert Musil 9 — O Processo (1925), Franz Kafka 10 — O Som e a Fúria (1929), William Faulkner 11 — Crime e Castigo (1866), Fiódor Dostoiévski 12 — Orgulho e Preconceito (1813), Jane Austen 13 — Anna Kariênina (1877), Liev Tolstói 14 — Grande Sertão: Veredas (1956), Guimarães Rosa 15 — O Leopardo (1958), Tomaso di Lampedusa 16 — Édipo Rei (427 a.c.), Sófocles 17 — 1984 (1949), George Orwell 18 — O Castelo (1926), Franz Kafka 19 — As Asas da Pomba (1902), Henry James 20 — Ilíada e Odisseia (século 8 a.c.), Homero 21 — A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy (1759), Laurence Sterne 22 — Doutor Fausto (1947), Thomas Mann 23 — Lolita (1955), Vladímir Nabókov 24 — Enquanto Agonizo (1930), William Faulkner 25 — A Morte de Virgílio (1945), Hermann Broch 26 — Os Lusíadas (1572), Luís de Camões 27 — O Homem Invisível (1952), Ralph Ellison 28 — Hamlet (1603), William Shakespeare 29 — Finnegans Wake (1939), James Joyce 30 — Rumo ao Farol (1927), Virginia Woolf 31 — Pedro Páramo (1955), Juan Rulfo 32 — As Três Irmãs (1901), Anton Tchekhov 33 — Pais e Filhos (1862), de Ivan Turguêniev 34 — Contos da Cantuária (séc. 15), Geoffrey Chaucer 35 — As Viagens de Gulliver (1726), Jonathan Swift 36 — Folhas de Relva (1855), Walt Whitman 37 — Middlemarch (1874), George Eliot 38 — O Apanhador no Campo de Centeio (1951), J. D. Salinger 39 — O Lobo da Estepe (1927), Herman Hesse 40 — O Grande Gatsby (1925), Scott Fitzgerald 41 — A Peste (1947), Albert Camus 42 — O Mestre e Margarida (1940), Mikhail Bulgákov 43 — As Vinhas da Ira (1939), John Steinbeck 44 — Memórias de Adriano (1951), Marguerite Yourcenar 45 — Paralelo 42 (1930), John dos Passos 46 — Admirável Mundo Novo (1932), Aldous Huxley 47 — O Jogo da Amarelinha (1963), Julio Cortázar 48 — A Náusea (1938), Jean-Paul Sartre 49 — A Invenção de Morel (1940), Adolfo Bioy Casares 50 — Memorial do Convento (1982), José Saramago

Resultado

Entre 1 e 5: Livros não são o seu forte

Entre todas as suas atividades de lazer, a leitura quase nunca é lembrada. De vez em quando, arrisca um ou outro título literário do qual todos estão falando, ou que algum amigo prometeu que você iria gostar. Porém, não tem a menor pena de abandonar a leitura após as primeiras páginas se achar que a trama parece chata.

Entre 6 e 10: Leitor esporádico

Você está longe de ser um leitor aficionado, mas vez ou outra se rende a um bom livro. Embora seu repertório de leituras não seja grande, você conhece alguns dos principais autores da literatura mundial e sabe quais são suas obras mais relevantes. Agora, só falta começar a lê-las!

Entre 11 e 25: Literatura é um dos seus passatempos, mas não o principal

Você não lê tanto quanto gostaria, mas literatura está entre os seus passatempos. A falta de tempo, o cansaço ou algumas facilidades fazem com que filmes ou séries pareçam mais interessantes do que livros nos dias de descanso. Mesmo assim, a sua estante coleciona alguns bons exemplares já lidos e outros ainda pela metade.

Entre 26 e 35: Leitor acima da média

Para você, não há nada melhor do que um passeio em uma livraria. Além disso, é cliente dos principais sites de vendas de livros. Sempre indica boas obras aos amigos, mas morre de medo de emprestar seus livros a eles e nunca mais vê-los.

Mais de 36: Para você, não há vida sem literatura

Você respira literatura. Sempre compra mais livros do que consegue ler, apesar de ler o tempo todo. Nada lhe dá mais prazer do que cheiro de livro novo, ou a sensação de segurar nas mãos uma edição rara. Adora acompanhar lançamentos, resenhas e críticas literárias. Além disso, já chorou, sorriu e perdeu o sono por causa de alguma obra literária.