Desafio dos 100 filmes: esta lista vai dizer que tipo de fã de cinema você é

Você já viu aqui na Bula uma seleção com os 100 melhores filmes de todos os tempos. Desta vez, decidimos não apenas listar as melhores produções cinematográficas da história, mas utilizá-las para medir o quanto você entende de cinema. Para descobrir qual tipo de cinéfilo você é, basta contabilizar quantos filmes da lista já assistiu. Há quatro resultados possíveis: cinéfilo de Sessão da Tarde, cinéfilo de Netflix, cinéfilo de cineclube e cinéfilo de carteirinha, que estão disponíveis após a listagem dos filmes. Não se esqueça de contabilizar os títulos assistidos para conferir se você é um espectador comum ou se está acima da média. É importante lembrar que a seleção dos filmes é baseada nos quesitos: influência histórica, relevância para o gênero e estética.

1 — Lawrence da Arábia (1962), de David Lean 2 — 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick 3 — Cidadão Kane (1941), de Orson Welles 4 — O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola 5 — Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkóvski 6 — Os Sete Samurais (1954), de Akira Kurosawa 7 — O Sétimo Selo (1956), de Ingmar Bergman 8 — O Anjo Exterminador (1962), de Luis Buñuel 9 — A Doce Vida (1960), de Federico Fellini 10 — Blade Runner, O Caçador de Androides (1982), de Ridley Scott 11 — Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De Sica 12 — Laranja Mecânica (1972), de Stanley Kubrick 13 — Apocalipse Now (1979), de Francis Ford Coppola 14 — O Leopardo (1963), de Luchino Visconti 15 — Janela Indiscreta (1954), de Alfred Hitchcock 16 — Cantando na Chuva (1952), de Gene Kelly e Stanley Donen 17 — Metrópolis (1927), de Fritz Lang 18 — Aurora (1927), de F. W. Murnau 19 — O Terceiro Homem (1949), de Carol Reed 20 — A Regra do Jogo (1939), de Jean Renoir 21 — Amadeus (1984), de Milos Forman 22 — Rastros de Ódio (1956), de John Ford 23 — Encouraçado Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein 24 — Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu 25 — Olympia (1938), de Leni Riefenstahl 26 — Ben-Hur (1959), de William Wyler 27 — O Mágico de Oz (1939), de Victor Fleming 28 — O Crepúsculo dos Deuses (1950), de Billy Wilder 29 — Rashomon (1950), de Akira Kurosawa 30 — Psicose (1961), de Alfred Hitchcock 31 — Amarcord (1973), de Federico Fellini 32 — Era Uma Vez no Oeste (1968), de Sergio Leone 33 — Morte em Veneza (1971), de Luchino Visconti 34 — A General (1926), de Buster Keaton e Clyde Bruckman 35 — Em Busca do Ouro (1925), de Charles Chaplin 36 — Meu Tio (1958), de Jacques Tati 37 — Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994), de Quentin Tarantino 38 — Manhattan (1979), de Woody Allen 39 — Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese 40 — Último Tango em Paris (1972), de Bernardo Bertolucci 41 — Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini 42 — Roma, Cidade Aberta (1945), de Roberto Rossellini 43 — O Nascimento de Uma Nação (1915), de D. W. Griffith 44 — No Tempo das Diligências (1939), de John Ford 45 — A Marca da Maldade (1958), de Orson Welles 46 — A Felicidade Não se Compra (1946), de Frank Capra 47 — Stalker (1979), de Andrei Tarkóvski 48 — Trinta Anos Esta Noite (1963), de Louis Malle 49 — Sindicato de Ladrões (1954), de Elia Kazan 50 — Casablanca (1942), de Michael Curtiz 51 — A Ponte do Rio Kwai (1957), de David Lean 52 — Morangos Silvestres (1957), de Ingmar Bergman 53 — Trilogia de Apu (1955/1956/1959), de Satyajit Ray 54 — Fahrenheit 451 (1966), de François Truffaut 55 — Acossado (1960), de Jean-Luc Godard 56 — 12 Homens e Uma Sentença (1957), de Sidney Lumet 57 — Napoleão (1927), de Abel Gance 58 — O Exorcista (1973), de William Friedkin 59 — Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders 60 — Juventude Transviada (1955), de Nicholas Ray 61 — A Paixão de Joana D’Arc (1928), de Carl Theodor Dreyer 62 — Era Uma Vez na América (1984), de Sergio Leone 63 — O Atalante (1934), de Jean Vigo 64 — O Tesouro de Sierra Madre (1948), de John Huston 65 — O Bebê de Rosemary (1968), de Roman Polanski 66 — Touro Indomável (1980), de Martin Scorsese 67 — Blow Up – Depois Daquele Beijo (1966), de Michelangelo Antonioni 68 — Tubarão (1975), de Steven Spielberg 69 — Os Imperdoáveis (1992), de Clint Eastwood 70 — Patton (1970), de Franklin J. Schaffner 71 — Rio Vermelho (1948), de Howard Hawks e Arthur Rosson 72 — Bonnie e Clyde: Uma rajada de balas (1967), de Arthur Penn 73 — Um Estranho no Ninho (1975), de Milos Forman 74 — O Silêncio dos Inocentes (1991), de Jonathan Demme 75 — Os Excêntricos Tenenbaums (2002), de Wes Anderson 76 — Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha 77 — O Rei Leão (1994), de Roger Allers e Rob Minkoff 78 — Veludo Azul (1986), de David Lynch 79 — O Senhor dos Anéis (2001 / 2002 / 2003), de Peter Jackson 80 — Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan 81 — Os Caçadores da Arca Perdida (1981), de Steven Spielberg 82 — O Império Contra-Ataca (1980), de Irvin Kershner 83 — Os Intocáveis (1987), de Brian De Palma 84 — Trainspotting (1996), de Danny Boyle 85 — Beleza Americana (1999), de Sam Mendes 86 — E o Vento Levou (1939), de Victor Fleming 87 — Matrix (1999), de Lana Wachowski e Andy Wachowski 88 — Ligações Perigosas (1988), de Stephen Frears 89 — Clube da Luta (1999), de David Fincher 90 — Faça a Coisa Certa (1989), de Spike Lee 91 — Fale com Ela (2002), de Pedro Almodóvar 92 — Ondas do Destino (1996), de Lars Von Trier 93 — Cinzas no Paraíso (1978), de Terrence Malick 94 — Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund 95 — O Segredo de Seus Olhos (2009), de Juan José Campanella 96 — Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki 97 — Herói (2002), de Zhang Yimou 98 — Sangue Negro (2008), de Paul Thomas Anderson 99 — Cinema Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore 100 — Um Sonho de Liberdade (1995), de Frank Darabont

Resultado

Entre 0 e 18: Cinéfilo de Sessão da Tarde

Cinema não é a sua diversão favorita. Você assiste filmes ao acaso, quando encontra algo interessante na TV, ou quando algum amigo te convence a acompanhá-lo ao cinema. O que não quer dizer que qualquer filme te agrade.

Entre 19 e 37 filmes: Cinéfilo de Netflix

Cinema é um dos seus passatempos preferidos. Você aprecia um filme de qualidade, entretanto, não é uma pessoa completamente ligada ao universo da sétima arte. Mesmo assim, tenta acompanhar os filmes mais comentados do momento.

Entre 38 e 67 filmes: Cinéfilo de cineclube

Você adora cinema, troca qualquer programa por uma sessão pipoca em casa e não deixa de acompanhar as novidades cinematográficas em cartaz. Sempre está indicando bons filmes para os amigos e adora trocar opiniões sobre eles depois. Além disso, quase nunca concorda com as decisões do Oscar.

Mais de 68 filmes: Cinéfilo de carteirinha

Cinéfilo assumido, você se irrita profundamente quando perde seu tempo assistindo a um filme sem qualidade. Conhece uma série de filmes que a maior parte dos seus amigos nunca ouviu falar. Sabe avaliar todas as características de um filme: roteiro, fotografia, direção, atuação. Tem uma referência cinematográfica no bolso para cada situação que presencia.