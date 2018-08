O guitarrista Jimmy Page, o vocalista Robert Plant, o baixista John Paul Jones e o baterista John Bonham se juntaram em Londres, em 1968, para formar uma banda de rock, que recebeu o nome de Led Zeppelin. Inicialmente, o som não agradou os críticos, mas o sucesso comercial não demorou. Em 1969, o álbum “Led Zeppelin” alcançou um número significativo de vendas, que aumentou exponencialmente nos anos seguintes, com os lançamentos de “Led Zeppelin II” (1969), “Led Zeppelin III” (1970), “Houses of the Holy” (1973), “Physical Graffiti” (1975) e, finalmente, “Stairway to Heaven” (1971) —, considerado um dos discos mais influentes da história do rock.

Em 1979, a morte de John Bonham abalou o grupo, que decidiu se dissolver. No entanto, os membros remanescentes continuaram se reunindo em algumas ocasiões, e novos discos foram lançados nas décadas seguintes. O estilo único da banda, enraizado no blues e com influências do folk e do psicodélico, somado ao som pesado da guitarra, fez com que Led Zeppelin fosse considerado a 14ª banda mais influente de todos os tempos pela revista “Rolling Stone”. Além disso, o grupo frequentemente é apontado como fundador do heavy metal. Para relembrar a trajetória do Led Zeppelin, a Bula reuniu todas as suas 92 músicas em uma playlist no Spotify. Para ouvi-la, é necessário possuir registro e realizar login. O serviço possui opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Todas as músicas do Led Zeppelin em ordem cronológica

Babe I’m Gonna Leave You (1969)

Black Mountain Side (1969)

Bring It On Home (1969)

Communication Breakdown (1969)

Dazed and Confused (1969)

Good Times Bad Times (1969)

Heartbreaker (1969)

How Many More Times (1969)

I Can’t Quit You Baby (1969)

Living Loving Main (She’s Just a Woman) (1969)

Moby Dick (1969)

Ramble On (1969)

Thank You (1969)

The Lemon Song (1969)

What Is and What Should Never Be (1969)

Whole Lotta Love (1969)

You Shook Me (1969)

Your Time Is Gonna Come (1969)

Bron-Y-Aur Stomp (1970)

Carouselambra (1970)

Celebration Day (1970)

Friends (1970)

Gallows Pole (1970)

Hats Off to (Roy) Harper (1970)

Hey Hey What Can I Do (1970)

Immigrant Song (1970)

Out on the Tiles (1970)

Since I’ve Been Loving You (1970)

Tangerine (1970)

That’s the Way (1970)

Black Dog (1971)

Four Sticks (1971)

Going to California (1971)

Misty Mountain Hop (1971)

Rock and Roll (1971)

Stairway to Heaven (1971)

The Battle of Evermore (1971)

When the Levee Breaks (1971)

D’Yer Mak’er (1973)

Dancing Days (1973)

No Quarter (1973)

Over the Hills and Far Away (1973)

The Crunge (1973)

The Ocean (1973)

The Rain Song (1973)

The Song Remains the Same (1973)

Custard Pie (1975)

Black Country Woman (1975)

Boogie with Stu (1975)

Bron-Yr-Aur (1975)

Down by the Seaside (1975)

In My Time of Dying (1975)

In The Light (1975)

Kashmir (1975)

Houses of the Holy (1975)

Night Flight (1975)

Sick Again (1975)

Ten Years Gone (1975)

The Rover (1975)

The Wanton Song (1975)

Trampled Under Foot (1975)

Achilles Last Stand (1976)

Candy Store Rock (1976)

For Your Life (1976)

Hots On for Nowhere (1976)

Nobody’s Fault but Mine (1976)

Royal Orleans (1976)

Tea for One (1976)

All My Love (1979)

I’m Gonna Crawl (1979)

Fool in the Rain (1979)

Hot Dog (1979)

In The Evening (1979)

South Bound Suarez (1979)

Bonzo’s Montreux (1982)

Darlene (1982)

Ozone Baby (1982)

Poor Tom (1982)

Walter’s Walk (1982)

We’re Gonna Groove (1982)

Wearing and Tearing (1982)

Travelling Riverside Blues (1990)

White Summer/Black Mountain Side (1990)

Baby Come On Home (1993)

Somethin’ Else (1997)

The Girl I Love She Got Long Black Wavy Hair (1997)

C’mon Everybody (2003)

LA Drone (2003)

Bathroom Sound (2014)

Jennings Farm Blues (2014)

Key to the Highway/Trouble in Mind (2014)

La La (2014)

