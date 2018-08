Todos os 62 episódios de Breaking Bad classificados do pior ao melhor

62 — Breakage (Temporada 2, Episódio 5)

Hank tenta se recompor depois do encontro com Tuco. Jesse contrata mais gente para aumentar a oferta do produto.

61 — Mas (Temporada 3, Episódio 5)

Skyler reconsidera suas objeções a que Walt volte para casa, enquanto ele estuda uma oferta para voltar ao tráfico. A obsessão de Hank com Heisenberg traz problemas para Jesse.

60 — Hazard Pay (Temporada 5, Episódio 3)

Walter volta a morar em casa, deixando Skyler desesperada. Walter, Mike, Jesse e Sal procuram por um novo local para “cozinhar”.

59 — Negro y Azul (Temporada 2, Episódio 7)

Enquanto a reputação de Jesse como um grande traficante de drogas fez com que Walt aumente sua produção, a caminhada de Hank ao DEA de El Paso o deixa inquieto.

58 — Over (Temporada 2, Episódio 10)

Depois de receber boas notícias sobre o seu tratamento contra o câncer, Walt droga Hank antes de colocar as coisas em ordem em casa.

57 — Cancer Man (Temporada 1, Episódio 4)

Forçado a revelar a verdade sobre sua doença, Walt enfrenta o dilema de pagar pelos caros tratamentos de câncer.

56 — Down (Temporada 2, Episódio 4)

Ao passo que Walt vai vencendo o crescente abismo entre ele e Skyler, Jesse fica sem um lugar para morar depois que seus pais o despejam de casa.

55 — Escuta (Temporada 4, Episódio 9)

Walt tenta subverter a investigação de Hank no mercado de metanfetamina de Albuquerque, e um perigoso aviso força Gus a considerar um negócio com o cartel mexicano.

54 — Cachorro Problemático (Temporada 4, Episódio 7)

Obrigado a devolver o carro que comprou para o filho, Walt contra-ataca deixando Skyler em maus lençóis como o novo esquema de lavagem de dinheiro.

53 — Espingarda (Temporada 4, Episódio 5)

Jesse acompanha Mike em um arriscado passeio para fazer coletas, deixando Walt preocupado que seu parceiro poderá ser morto.

52 — Frases Curtas (Temporada 4, Episódio 4)

Skyler cria uma história elaborada para explicar as finanças da família White, e Walt descobre que Hank começou nova investigação.

51 — Mandala (Temporada 2, Episódio 11)

Os sentimentos de Skyler por seu chefe estão em conflito, enquanto a morte de um traficante faz com que Walt procure outro lugar para descarregar uma grande quantidade de mentanfetamina.

50 — Chega! (Temporada 3, Episódio 1)

Após o desastre de avião de Albuquerque, Skyler força Walt a se mudar, enquanto a estadia de Jesse na reabilitação o ajuda a entender seu papel na colisão fatal.

49 — Eu Vejo Você (Temporada 3, Episódio 8)

Hank se apega à vida depois que o cartel de drogas tenta matá-lo. Walt tenta ficar longe de problemas ao associar-se a Jesse, quando percebe que também pode ser alvo.

48 — Kafkiano (Temporada 3, Episódio 9)

Quando ele e Walt retomam a produção, Jesse procura aumentar sua fatia, enquanto Marie tem atrito com a seguradora por causa das chances de recuperação de Hank.

47 — Sinal Verde (Temporada 3, Episódio 4)

O caso de Skyler com seu chefe cria caos em seu complicado casamento. Um novo lote de metanfetamina coloca Jesse de volta no negócio e Walt também acaba se envolvendo.

46 — Cavalo Sem Nome (Temporada 3, Episódio 2)

Quando sabe que Skyler está determinada a pedir divórcio, Walt, inconsciente, cai na mira de um par de traficantes mexicanos com sede de vingança.

45 — Aquisição (Temporada 5, Episódio 6)

Walt, Mike e Jesse lidam com as consequências do roubo da metilamina. Mike e Jesse querem desistir, mas Walt está decidido a construir seu império.

44 — Madrigal (Temporada 5, Episódio 2)

Walt e Jesse decidem procurar um novo parceiro para a próxima empreitada e a polícia investiga várias pistas na tentativa de descobrir algo.

43 — Ao Pôr do Sol (Temporada 3, Episódio 6)

Enquanto Walt volta a trabalhar no laboratório de metanfetamina de Gus, a descoberta do antigo RV força ele e Jesse a agirem rápido para não serem presos por Hank.

42 — Abiquiu (Temporada 3, Episódio 11)

Hank está descontente com a recuperação. Skyler questiona esquema de lavagem de dinheiro. Jesse se apaixona por uma paciente de reabilitação ligada à morte do amigo Combo.

41 — Bit by a Dead Bee (Temporada 2, Episódio 3)

Como Hank chega muito perto de descobrir seu negócio de drogas, Walt monta um plano para despistá-lo.

40 — Eu Transei com Ted (Temporada 3, Episódio 3)

Walt acha que Skyler está blefando e volta para casa sem consentimento. Jesse quer voltar ao tráfico. Um cartel mexicano espera a chance de vingar a morte de um dos seus.

39 — Casa em Exposição (Temporada 4, Episódio 3)

Walt se preocupa com a interferência de Gus e a fragilidade mental de Jesse. Skyler aumenta a pressão para conseguir o que deseja.

38 — Gray Matter (Temporada 1, Episódio 5)

Skyler organiza uma intervenção para persuadir Walt a aceitar a generosa oferta de seu antigo parceiro de pesquisa de pagar pelo seu tratamento de câncer.

37 — Evoluir (Temporada 5, Episódio 5)

Mike e Lydia estudam uma maneira de transportar a metilamina para a nova operação, e Walt e Jesse tentam bolar um plano que não estrague seus disfarces.

36 — ABQ (Temporada 2, Episódio 13)

Walt tenta endireitar o rumo que sua vida está levando e se preparar para sua operação, e ao mesmo tempo esconder de Skyler e Walt Jr. de onde ganhou tanto dinheiro.

35 — Seven Thirty-Seven (Temporada 2, Episódio 1)

Enquanto planejam sua última grande venda, Walt e Jesse temem que Tuco esteja pensando em matá-los assim que a entrega for feita.

34 — Hora do Fim (Temporada 4, Episódio 12)

Depois de ordenar à sua família que aceite a proteção que está sendo oferecida a Hank, Walt aguarda pelo destino que lhe será dado.

33 — Cat’s in the Bag (Temporada 1, Episódio 2)

O saldo da primeira transação fracassada de Walt e Jesse é de dois cadáveres e sua desova. Skyler suspeita que seu marido esteja tramando algo.

32 — Grilled (Temporada 2, Episódio 2)

Como a caçada humana dos federais a Tuco continua, Skyler coloca Hank atrás de Walt.

31 — 38 Cano Curto (Temporada 4, Episódio 2)

Enquanto Walt prepara sua defesa contra Gus, Jesse lida com a pressão ao renovar sua amizade com Badger e Skinny Pete.

30 — Enterrado (Temporada 5, Episódio 10)

Enquanto o passado de Skyler vem à tona, Walter tenta encobrir seus próprios rastros e Jesse tenta lidar com o sentimento de culpa.

29 — Estilete (Temporada 4, Episódio 1)

Depois de um momento tenso em que Walt e Jesse batalham por suas vidas, a dupla aguarda para ver quais serão os próximos passos de Gus.

28 — A No-Rough-Stuff-Type Deal (Temporada 1, Episódio 7)

Após Jesse escapar da morte, Walt concorda em produzir mais drogas para Tuco, enquanto Skyler suspeita que a irmã roubou um presente do chá de bebê.

27 — Better Call Saul (Temporada 2, Episódio 8)

A prisão de Badger força Walt e Jesse a se associarem a um advogado sombrio: Saul Goodman.

26 — Estado Granito (Temporada 5, Episódio 15)

Walt consegue fugir, mas só pensa em vingança. Durante o seu isolamento ele planeja uma volta triunfante, que começa a ser colocada em prática.

25 — Diga Meu Nome (Temporada 5, Episódio 7)

Walter Tenta fazer um acordo com Declan. Hank recebe ordens para deixar Mike em paz e passa a investigar o advogado que paga os homens de Mike.

24 — Viva Livre ou Morra (Temporada 5, Episódio 1)

Walter vai visitar a família, que ainda está sob proteção policial, enquanto lida com as consequências da explosão na Casa Tranquila.

23 — Encurralado (Temporada 4, Episódio 6)

Skyler adota uma abordagem indiferente ao suspeitar que Walt não diz a verdade. Enquanto isso, Jesse prova seu valor para Mike e Gus.

22 — Dinheiro Sujo de Sangue (Temporada 5, episódio 9)

Walt e Jesse tentam se ajustar à vida longe do tráfico e Hank descobre uma pista perturbadora.

21 — And the Bag’s in the River (Temporada 1, Episódio 3)

Enquanto Walt limpa a bagunça que foi deixada após a primeira venda de drogas, ele pensa em contar a Skyler o segredo sobre a sua doença.

20 — 4 Days Out (Temporada 2, Episódio 9)

Preocupado por não ter muito tempo de vida, Walt espera sustentar sua família inscrevendo Jesse em uma sessão de preparação de metanfetamina para uma maratona no deserto.

19 — Medida pela Metade (Temporada 3, Episódio 12)

Ignorando Walt, Jesse vai atrás dos responsáveis pela morte de Combo. Hank não quer sair do hospital. Skyler pressiona Walt a aceitar seu esquema de lavagem de dinheiro.

18 — A Mosca (Temporada 3, Episódio 10)

Uma longa noite no laboratório faz Walt e Jesse discutirem sobre uma mosca, difícil de ser capturada.

17 — Medida Completa (Temporada 3, Episódio 13)

Após tirar dois dos traficantes do chefe, Walt percebe que Gus está planejando matar a ele e Jesse, e substituí-lo por seu ex-assistente.

16 — Cão Raivoso (Temporada 5, Episódio 12)

Uma estratégia incomum começa a dar certo e os novos planos começam a mudar tudo.

15 — Peekaboo (Temporada 2, Episódio 6)

Enquanto Jesse persegue os viciados que roubaram o estoque de drogas de Skinny Pete, Walt inventa uma história para explicar como ele paga o seu tratamento contra o câncer.

14 — Crazy Handful of Nothin (Temporada 1, Episódio 6)

Conforme os efeitos colaterais e os custos do seu tratamento aumentam rapidamente, Walt exige que Jesse encontre um grande comprador para suas drogas, deixando Jesse encrencado com um perigoso ex-presidiário.

13 — Hermanos (Temporada 4, episódio 8)

Quando Hank descobre provas de que Gus é o Barão da Mefanfetamina de Albuquerque, Walt acha que ele e Jesse serão mortos enquanto protegem o chefe.

12 — Cinquenta e um (Temporada 5, episódio 4)

Lydia entrega o próprio chefe para a polícia e Mike oferece um substituto: Jesse. Walter e Skyler discutem sobre a segurança da família.

11 — Phoenix (Temporada 2, Episódio 12)

Por conta de uma grande entrega, Walt não aparece no hospital para o nascimento da filha, e segue direto para acertar as contas com a namorada de Jesse.

10 — Piloto (Temporada 1, Episódio 1)

Um professor de química do ensino médio, descobre que sofre de uma grave doença e começa a vender drogas para garantir o sustento de sua família.

9 — Cave (Temporada 4, Episódio 11)

Enquanto Skyler pressiona Ted a aceitar seu dinheiro para pagar os impostos, Gus insiste que Jesse deve retomar o trabalho no laboratório por conta própria.

8 — Confissões (Temporada 5, Episódio 11)

Jesse decide mudar de vida. Enquanto isso Walt e Skyler precisam lidar com um problema inesperado.

7 — Saúde (Temporada 4, Episódio 10)

Enquanto Walt ainda se recupera da briga, Gus leva Jesse ao México para concretizar o negócio com o cartel mexicano.

6 — Um Minuto (Temporada 3, Episódio 7)

Chateado com o fim do caso pela destruição do laboratório móvel, Hank arrisca sua carreira atacando Jesse. Preocupado, Walt propõe ao garoto recomeçar em seu novo laboratório.

5 — Planando Sobre o Futuro (Temporada 5, Episódio 8)

4 — To’hajiilee (Temporada 5, Episódio 13)

Walt decide colocar um fim na vida de Jesse. No entanto, acontecimentos inesperados vão dificultar os planos e colocá-lo em apuros.

3 — Confronto (Temporada 4, Episódio 13)

Quando o plano para matar Gus fracassa, Walt e Jesse precisam agir rapidamente para esconder seus rastros e evitar a morte certa.

2 — Felina (Temporada 5, Episódio 16)

No último episódio da temporada e da série, Walter está de volta e coloca em prática um articulado plano para tentar redimir alguns erros do passado.

1 — Ozymandias (Temporada 5, Episódio 14)

Todos precisam lidar com mudanças radicais depois de um encontro sangrento no deserto, que coloca a vida de Hank em perigo.