15 livros que farão sua mente explodir

Não é segredo que bons livros são capazes de expandir a mente dos leitores. Alguns deles, entretanto, são tão surpreendentes que nos deixam em choque, sem conseguir lidar bem com a enxurrada de pensamentos que surgem. Usuários da rede social Reddit foram convidados a indicar livros com essa característica, que fizeram a sua mente “explodir”. Os mais lembrados, e que possuem tradução para o português, foram reunidos em uma lista. Entre as obras citadas estão clássicos da ficção, como “Admirável Mundo Novo” (1932), de Aldous Huxley; e grandes títulos de não-ficção, como “O Teste do Psicopata” (2011), de Jon Ronson. Os livros não estão organizados de acordo com critérios classificatórios. Os comentários são adaptados das sinopses das editoras.

Admirável Mundo Novo (1932), Aldous Huxley O romance é ambientado em um futuro alternativo, no qual as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia, mantendo a ordem e a moral, em uma sociedade organizada por castas. Neste contexto, literatura, música e cinema só têm a função de solidificar o espírito de conformidade. Além disso, o ato de ter um filho ou uma crença religiosa é considerado repugnante.

A Estrada (2006), Cormac McCarthy Em um futuro não muito distante, o planeta encontra-se totalmente devastado. As cidades foram transformadas em ruínas, as florestas se transformaram em cinzas, os céus ficaram turvos e os mares se tornaram estéreis. Os poucos sobreviventes vagam em bandos. Um homem e seu filho não possuem praticamente nada. Apenas cobertores puídos, um carrinho de compras com poucos alimentos e um revólver com algumas balas.

Ardil-22 (1961), Joseph Heller Antibelicista e satírico, “Catch-22” consagrou Joseph Heller no meio literário. O clássico é ambientado na Segunda Guerra Mundial, e foi livremente inspirada nas próprias experiências do autor, que entrou para a United States Army Air Corps e aos 20 anos foi enviado para a Itália, onde voou em 60 missões de combate como bombardeador.

Cama de Gato (1963), Kurt Vonnegut A trama é ambientada na cidade de Harmont, tomada por um clima de incerteza e medo desde que sofreu invasões alienígenas. Os visitantes anônimos não se comunicaram com os terráqueos. Nos locais onde eles estiveram, agora zonas proibidas, fenômenos perigosos acontecem. O trabalho ilegal de Redrick Schuhart, e de todos os outros stalkers, é invadir esse território para coletar e depois comercializar estranhos objetos extraterrestres.

Clube da Luta (1996), Chuck Palahniuk O livro que inspirou o filme homônimo de David Fincher é centrado em Tyler Durden, um homem que acredita ter encontrado uma maneira de viver fora dos limites da sociedade e de suas regras sem sentido ao encontrar o clube da luta. Recheado pelo humor negro e violento de Palahniuk, a obra trata de temas cada vez mais atuais.

Flores para Algernon (1959), Daniel Keyes Uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. A inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que o planejaram. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até o papel de sua existência.

Kafka à Beira-mar (2002), Haruki Murakami Kafka Tamura vive sozinho com o pai em Tóquio há mais de dez anos, desde que sua mãe saiu de casa, sem dizer uma palavra, levando sua irmã mais velha com ela. Kafka ainda era um menino quando, como na tragédia grega, ouviu seu pai lhe dizer: “Um dia você irá matar o seu pai e dormir com sua mãe”. É para fugir desse destino e evitar que as palavras de seu pai se tornem realidade que o menino, já adolescente, resolve fugir de casa e ir ao encontro da mãe.

O Conto da Aia (1985), Margaret Atwood O livro é ambientado em um futuro próximo e tem como cenário Gilead, um Estado teocrático e totalitário, localizado onde um dia existiu os Estados Unidos. Anuladas por uma opressão sem precedentes, as mulheres não têm direitos, e são divididas em categorias: esposas, marthas, salvadoras e aias. As aias são as que pertencem ao governo e existem unicamente para procriar.

O Estranho Caso do Cachorro Morto (2003), Mark Haddon Christopher Boone tem 15 anos e sofre do mal de Asperger, uma forma de autismo. Adora listas, padrões e verdades absolutas. Odeia amarelo e marrom e, acima de tudo, odeia ser tocado por alguém. Christopher nunca foi muito além de seu próprio mundo, não consegue mentir nem entende metáforas ou piadas. Um dia, Christopher encontra o cachorro da vizinha morto no jardim, é acusado do assassinato e preso. Depois de uma noite na cadeia, decide descobrir quem matou Wellington, o cachorro, e escreve um livro, relatando suas investigações.

Os Irmãos Karamazov (1880), Fiódor Dostoiévski No livro, Dostoiévski conduz o leitor a uma jornada singular pelos recantos mais sombrios e luminosos da alma. A trama põe em foco três protagonistas irmãos, representantes dos mais diversos aspectos da realidade russa: Aliócha, o mais novo, que vive num mosteiro; Ivan, o intelectual e ateu; e Dimítri, militar e impulsivo. Apesar da diferença entre eles, os garotos compartilham algo comum: as tormentas de pertencer a uma família disfuncional.

O Sol é Para Todos (1960), Harper Lee A temática central do livro é racismo e injustiça. Ele narra a história de um advogado que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos dos anos 1930. Enquanto leva a defesa do caso adiante, o profissional enfrenta represálias da comunidade racista. A obra é narrada por Scout, filha do advogado, que não esconde detalhes da história atemporal sobre tolerância, perda da inocência e conceito de justiça.

O Teste do Psicopata (2011), Jon Ronson A partir de uma investigação sobre psicopatia, o jornalista Jon Ronson entra de cabeça no mundo da loucura. Entrevistando diversas pessoas — de profissionais da psiquiatria a supostos psicopatas, de CEOs milionários a cientologistas, de sobreviventes de ataques terroristas a um ex-espião que se autointitula a reencarnação de Cristo —, Ronson desvenda o lado oculto da psiquiatria e revela os traços de loucura presentes no nosso dia a dia.

Uma Breve História do Tempo (1988), Stephen Hawking Com ilustrações criativas e texto lúcido e bem-humorado, Stephen Hawking desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. Para o iniciado, trata-se de uma breve história do tempo e uma bela representação de conceitos complexos; para o leigo, é um vislumbre dos segredos mais profundos da criação do universo.

Um Estranho no Ninho (1962), Ken Kesey Um estranho no ninho é protagonizado por R. P. McMurphy, um preso que escapa da condenação fingindo-se de louco. McMurphy é então internado em um hospício, sob a tutela da sádica enfermeira Ratched, que comanda os internos com suas rigorosas sessões de terapia e eletrochoque. Aos poucos McMurphy percebe que o hospício pode ser muito pior que a prisão, nesse novo universo cercado de pacientes inseguros, ansiosos e constantemente dopados.