Desafio: você leu até o fim no máximo três desses 40 livros

Os sites e jornais internacionais Flavorwire, BuzzFeed, The Guardian e El País publicaram rankings nos últimos anos elegendo os livros mais difíceis de ler na história da literatura mundial. Apesar de valiosos do ponto de vista literário, de acordo com os veículos, eles desafiam até mesmo os leitores mais experientes, pois dificilmente são lidos até o fim. Para conferir se isso é mesmo verdade, a Bula reuniu todos os títulos citados em uma lista e realizou uma pesquisa prévia com colaboradores. Os resultados apontam que dificilmente alguém conseguiu concluir a leitura de mais de três das obras. Agora, além da nossa equipe, decidimos lançar o desafio também para os leitores. Confira a lista abaixo e contabilize os livros que já leu. Caso o número exceda três obras, você certamente é um leitor muito acima da média.

1 — Absalão, Absalão!, William Faulkner 2 — A Divina Comédia, Dante Alighieri 3 — Almoço Nu, William S. Burroughs 4 — A Montanha Mágica, Thomas Mann 5 — Ao Farol, Virginia Woolf 6 — A Rainha das Fadas, Edmund Spenser 7 — A Revolta de Atlas, Ayn Rand 8 — As Aventuras do Bom Soldado Svejk, Jaroslav Hasek 9 — A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, Laurence Sterne 10 — Catatau, Paulo Leminski 11 — Cem Anos de Solidão, Gabriel García Márquez 12 — Cloud Atlas, David Mitchell 13 — Cosmos, Witold Gombrowicz 14 — Coração das Trevas, Joseph Conrad 15 — Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust 16 — Fenomenologia do Espírito, Friedrich Hegel 17 — Finnegans Wake, James Joyce 18 — Geek Love, Katherine Dunn 19 — Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa 20 — Guerra e Paz, Lev Tolstói 21 — Graça Infinita, David Foster Wallace 22 — JR, William Gaddis 23 — Minha Luta, Adolf Hitler 24 — No Bosque da Noite, Djuna Barnes 25 — O Arco-Íris da Gravidade, Thomas Pynchon 26 — Os Cantos, Ezra Pound 27 — Os Contos de Cantuária, Geoffrey Chaucer 28 — O Homem Sem Qualidades, Robert Musil 29 — O Jogo da Amarelinha, Julio Cortázar 30 — Os Miseráveis, Victor Hugo 31 — O Pêndulo de Foucault, Umberto Eco 32 — Os Sertões, Euclides da Cunha 33 — O Silmarillion, J. R. R. Tolkien 34 — O Som e a Fúria, Willian Faulkner 35 — Paradiso, José Lezama Lima 36 — Submundo, Don DeLillo 37 — Tampa, Alissa Nutting 38 — Ulisses, James Joyce 39 — Visões de Cody, Jack Kerouac 40 — 2666, Roberto Bolaño