Os melhores episódios de Friends para sorrir, chorar e dar gargalhadas

A série “Friends” foi considerada a melhor da história pelo site especializado em cinema e TV The Hollywood Reporter. Durante os dez anos em que esteve no ar, entre 1994 e 2004, contou as desventuras vividas por seis amigos: Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey. Ao todo, foram 236 episódios, capazes de despertar diferentes emoções, desde o riso leve até boas gargalhadas, sem esquecer os momentos de emoção. Inspirada em uma seleção de melhores episódios que circula na internet, a Bula listou aqueles que são ideais para quem busca sorrir, chorar ou gargalhar. As 10 temporadas completas da série estão disponíveis na Netflix. Os comentários dos episódios foram adaptados das sinopses do serviço de streaming.

Para sorrir

Temporada 4, Episódio 12 — Aquele com os embriões Phoebe faz uma transferência de embrião e aguarda o resultado da gravidez. Um desafio sobre o nome do futuro bebê se torna uma disputa acirrada entre seus amigos.

Temporada 5, Episódio 14 — Aquele em que todos ficam sabendo Ross encontra um ótimo apartamento para aluguel em frente ao de Monica e Rachel. Quando visita o imóvel, Phoebe vê Monica e Chandler pela janela em uma situação inesperada, e descobre o que os dois escondem.

Temporada 2, Episódio 14 — Aquele com o vídeo da formatura Um vídeo da festa de formatura do Ensino Médio de Monica e Rachel vem à tona. As gravações mostram como Monica era antes de perder peso, o antigo nariz de Rachel, e os sentimentos que Ross sempre manteve pela amiga da irmã.

Temporada 2, Episódio 7 — Aquele em que Ross fica sabendo Rachel fica bêbada, decide ligar para Ross e deixa um recado revelador em sua secretária eletrônica. Ao escutá-lo, Ross se vê obrigado a tomar uma decisão.

Temporada 7, Episódio 22 — Aquele com o pai do Chandler Chandler precisa confrontar seu pai distante, e descobre algo mais sobre ele. Rachel se mete em confusão ao dirigir o Porsche de Monica.

Para chorar

Temporada 6, Episódio 25 — Aquele com o pedido de casamento parte 2 O antigo namorado de Monica, Richard, diz que ainda a ama. Chandler tenta surpreendê-la com um pedido de casamento, mas Monica pensa que ele não quer se casar com ela.

Temporada 9, Episódio 21 — Aquele com o teste de fertilidade Ross fica arrasado quando descobre quem é a nova namorada de Joey. Enquanto isso, Chandler e Monica visitam uma clínica de fertilidade.

Temporada 10, Episódio 9 — Aquele com a mãe biológica Monica e Chandler decidem viajar para Ohio para conhecer uma mulher grávida, que está considerando entregar seu futuro bebê para adoção.

Temporada 3, Episódio 16 — Aquele da manhã seguinte Após uma briga com Ross, Rachel descobre que ele dormiu com outra mulher, Chloe, e decide terminar com ele de vez.

Temporada 10, Episódio 17 — O último episódio, parte 1 e parte 2 É o último dia de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross juntos. Os amigos, então, começam a recordar os momentos que viveram, com amor e também amargura.

Temporada 5, Episódio 3 — Aquele centésimo Phoebe entra em trabalho de parto com um médico que adora o programa “Happy Days”. Monica marca um encontro com um enfermeiro para provocar Chandler.

Para dar gargalhadas

Temporada 1, Episódio 7 — Aquele com blecaute Ross tenta dizer à Rachel quais são seus reais sentimentos. No entanto, um blecaute toma conta de toda a cidade e acaba atrapalhando seus planos.

Temporada 10, Episódio 2 — Aquele em que Ross está legal Rachel, Joey e uma terceira pessoa são convidados para jantar na casa de Ross. No entanto, o momento de confraternização acaba se tornando constrangedor. Ao mesmo tempo, Phoebe recebe a visita de seu irmão, Frank Jr., em seu apartamento.

Temporada 3, Episódio 2 — Aquele em que ninguém está pronto Ross está empolgado com a festa beneficente do museu em que trabalha. Correndo contra o tempo, ela tenta encontrar trajes de gala para a turma acompanhá-lo.

Temporada 6, Episódio 9 — Aquele em que Ross fica doidão Chandler descobre que os pais de Monica não gostam dele desde os tempos da faculdade. Durante um jantar de ação de graças, Ross se lembra o motivo. Rachel prepara uma sobremesa horrível.

Temporada 6, Episódio 17 — Aquele do Unagi Rachel e Phoebe começam a fazer aula de defesa pessoal. Ross afirma ser expert em artes marciais e tenta ensiná-las a técnica do Unagi. Chandler e Monica esquecem de fazer seus presentes de Dia dos Namorados, como haviam combinado.

Temporada 7, Episódio 10 — Aquele com o tatu natalino Ross se fantasia de tatu natalino. Com a ajuda de Monica, Chandler e Joey, ele ensina o filho Ben sobre o Hanucá, uma celebração judaica.

Temporada 4, Episódio 8 — Aquele do Chandler na caixa No Dia de Ações de Graça, Joey castiga Chandler por ter beijado sua namorada, Kathy. Monica se surpreende quando vai ao oftalmologista: ele é filho de seu ex-namorado.

Temporada 10, Episódio 3 — Aquele com o bronzeado do Ross Monica e Phoebe recebem a visita de uma amiga inconveniente, que acaba causando desentendimentos entre elas. Ross decide ir a um salão de bronzeamento artificial, mas não segue as instruções corretamente.