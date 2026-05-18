O filme da Netflix que chegou quebrando tudo: você vai ficar acordado à noite pensando nele

Um carro de polícia atravessa uma avenida em Ohio e se depara com uma batida brutal. Um veículo partido ao meio após atingir um muro de tijolos. Os policiais descem para verificar se as vítimas ainda estão ali. Há três pessoas dentro das ferragens. Apenas uma está viva. Vemos tudo da perspectiva de uma câmera de uniforme. Ouvimos um deles dizer: “São muito jovens”. Outro responde: “Oh, não! Eu conheço um deles. É do time de futebol juvenil da cidade”. É Davion Flanagan, e ele está morto. Ele tinha apenas 19 anos. A outra vítima fatal é Dominic Russo, de apenas 20. A única que ainda respira é Mackenzie Shirilla. Ela é pequena, magra e tem apenas 17 anos. É retirada do carro em uma maca.

As horas seguintes são cruciais para Mackenzie. Ela chega em estado grave ao hospital, passa por cirurgia e sua sobrevivência é comemorada nos noticiários. É como se fosse um milagre que ela tivesse resistido àquela tragédia terrível. Enquanto luta para continuar viva, os pais das outras vítimas são avisados do que aconteceu. As famílias ficam devastadas.

Primeiros momentos e investigação

Shirilla é comunicada das mortes e chora muito. Desesperada, faz vigília no local do acidente assim que sai do hospital. Conversa com as famílias, pede desculpas e insiste que tudo não passou de uma tragédia. Mas o caso estava longe de ser encerrado. A polícia inicia uma investigação. O que teria causado um acidente tão violento envolvendo apenas um veículo?

Quando o caso chega ao Ministério Público, os fatos passam a ser minuciosamente analisados, e tudo o que parecia mal explicado começa a ser revisado com mais profundidade. O documentário acompanha os passos do promotor de Justiça Tim Troup, que conversa com amigos, vasculha redes sociais e verifica a “caixa-preta” do carro, o EDR, sistema responsável por registrar os dados dos minutos cruciais da colisão. Aos poucos, a narrativa que colocava Mackenzie Shirilla apenas como vítima vai se desfazendo e revelando outra faceta da história.

Mais a fundo

Defendida com fervor pelos amigos mais próximos, Shirilla também passa a ser alvo de relatos contrários. O documentário revela reclamações e denúncias de colegas e professores envolvendo assédio e bullying. Nos arquivos do celular aparecem discussões intensas do casal, revelando uma relação turbulenta com Dom. Há ainda um vídeo em que Mackenzie tenta invadir a casa onde ele morava durante uma briga e mensagens em que Dom comenta com a mãe que a namorada dirigia de maneira perigosa.

A reconstituição daquela noite mostra que, embora o casal consumisse drogas com frequência e estivesse portando maconha e cogumelos no momento do acidente, Shirilla não estava alcoolizada nem sob efeito severo de entorpecentes quando tudo aconteceu, descartando a hipótese de perda total de consciência ao volante. Imagens de câmeras de vigilância revelam o trajeto percorrido por ela. Mackenzie freava nas curvas e controlava a velocidade de forma consciente. Até que, em uma avenida específica, acelera o carro ao máximo. Diante do muro, não há sequer tentativa de frenagem nos segundos finais.

A motivação passa a ser investigada. Uma briga? Tentativa de homicídio? Suicídio? Nada é plenamente esclarecido, porque Shirilla nunca admite culpa e afirma não se lembrar do momento da colisão. Até hoje, o que realmente provocou o impacto que matou Dom e Davion permanece envolto em dúvidas que apenas Mackenzie parece capaz de responder, mas não responde. Ela é culpada? A Justiça disse que sim. Ainda assim, ela segue tentando recorrer da condenação.

Gosto da forma como os documentário criminais da Netflix se desenvolvem, partindo quase sempre do clímax e retomando aos eventos anteriores. Todos têm direito de serem ouvidos aqui nesta obra investigativa de Gareth Johnson, inclusive Shirilla, que se defende. Os pais das vítimas, amigos e outros colegas não muito íntimos também ganham voz, mostrando que nem tudo é tão simples quanto parece.