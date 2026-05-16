Filme italiano levinho na Netflix vai deixar seu dia mais doce e mais bonito

“Sinta a Minha Voz”, dirigido por Luca Ribuoli, acompanha uma adolescente italiana que tenta equilibrar as responsabilidades familiares com a chance de construir uma vida própria através da música. Eletta Musso (Sarah Toscano) cresceu servindo de ponte entre os pais surdos e o restante da cidade. Alessandro (Emilio Insolera) e Caterina (Carola Insolera) administram uma fazenda de jumentos no interior da Itália e dependem constantemente da filha para resolver telefonemas, entrevistas, compromissos políticos e qualquer conversa fora de casa. O irmão Francesco (Antonio Iorillo) participa da rotina, mas é Eletta quem carrega o peso maior dessa comunicação diária. Quando ela começa o ensino médio e entra para o coral da escola, surge a primeira oportunidade de existir longe das obrigações familiares.

A sequência da audição já apresenta bem o constrangimento da garota. Cada aluno precisa cantar o próprio nome diante da turma. Eletta mal consegue levantar a voz. Giuliana (Serena Rossi), professora do coral, percebe o nervosismo da adolescente e insiste para que ela permaneça no grupo mesmo após uma tentativa frustrada. Ali nasce uma relação importante para o restante do filme. Giuliana enxerga talento onde Eletta só vê vergonha e insegurança.

Novos amigos

A escola também aproxima Eletta de Marco (Alessandro Parigi), um garoto tímido que participa do coral, e de Martina (Asia Corvino), nova amiga que rapidamente conquista a família Musso por saber língua de sinais. A chegada de Martina muda a dinâmica da casa. Pela primeira vez, Eletta deixa de ser a única pessoa capaz de traduzir conversas para os pais. Francesco se aproxima da garota quase instantaneamente e o jantar entre eles produz uma das cenas mais leves do longa. Existe naturalidade nos diálogos e uma sensação agradável de intimidade improvisada.

Luca Ribuoli trabalha a adolescência de forma bastante honesta. O romance entre Eletta e Marco nasce através de pequenos constrangimentos. Os dois precisam cantar uma música romântica juntos no coral, mas mal conseguem se olhar. Giuliana insiste nos ensaios e tenta arrancar alguma emoção dos adolescentes. Em uma das melhores cenas do filme, Marco vai até a fazenda para praticarem escondidos da família dela. Primeiro cantam de costas um para o outro. Depois, sem bateria no celular, ficam apenas com as próprias vozes dentro do celeiro. O momento quase vira um beijo, mas Alessandro interrompe tudo de maneira desastrosa. Mais tarde, durante o jantar, a família transforma Marco em alvo de brincadeiras constrangedoras e Eletta praticamente o expulsa dali pela vergonha.

Campanha política

O roteiro cresce quando o conflito político invade a rotina doméstica. Alessandro descobre que mudanças urbanísticas podem ameaçar pequenas fazendas da região e decide concorrer à prefeitura contra o atual prefeito. A campanha improvisada ocupa cada espaço da casa. Francesco e Martina criam um site eleitoral para Alessandro enquanto Eletta volta a trabalhar como intérprete do pai em reuniões, entrevistas e aparições públicas. A sensação é de que a adolescente nunca consegue respirar sem que algum adulto peça ajuda.

Existe uma boa percepção de tempo dentro do longa. Ribuoli sabe alongar situações desconfortáveis sem exagerar. Um exemplo aparece quando Eletta precisa interpretar uma entrevista ao vivo para os pais enquanto Giuliana a espera para um ensaio decisivo relacionado à escola de música em Turim. As horas passam, o programa continua e o celular da garota começa a receber mensagens insistentes. Ela inventa uma desculpa para escapar, pega a bicicleta debaixo de chuva e atravessa a cidade tentando chegar a tempo. Quando finalmente alcança a casa da professora, Giuliana simplesmente não abre a porta. A frustração pesa porque Eletta já vinha acumulando cobranças de todos os lados.

Responsabilidades que pesam

Sarah Toscano segura o filme com bastante firmeza. Sua interpretação nunca força fragilidade artificial. Eletta é uma garota cansada, irritada e muitas vezes ingrata com os próprios pais, mas Toscano consegue preservar humanidade até nas cenas mais agressivas. Emilio Insolera também cria um Alessandro complexo. Ele pode ser infantil, barulhento e invasivo, especialmente nos momentos em que usa piadas corporais para irritar a filha, mas ainda transmite afeto genuíno por ela.

A relação familiar atinge o ponto mais delicado quando Eletta revela que Giuliana vinha preparando sua audição para uma academia internacional de canto em Turim. Caterina reage mal à ideia da filha sair de casa. Alessandro também demonstra resistência, embora esconda isso atrás do orgulho e das obrigações da campanha eleitoral. Francesco surge como a única pessoa disposta a apoiar o sonho da irmã sem exigir nada em troca.

Relação mais complexa do que parece

O filme não transforma esse conflito em uma disputa simples entre pais controladores e filha rebelde. Alessandro e Caterina dependem da presença de Eletta de maneira concreta. Ela traduz entrevistas, resolve contatos externos e permite que a família circule por ambientes que constantemente ignoram pessoas surdas. Quando Giuliana finalmente conversa com os pais usando língua de sinais para defender o futuro da garota, a cena ganha força porque existe esforço verdadeiro de comunicação entre todos ali.

Na viagem até Turim para a audição decisiva, o atraso da família cria tensão. Eletta chega insegura, cansada e emocionalmente abalada, mas entra na sala de apresentação cercada pelo apoio das pessoas que passaram o filme inteiro exigindo algo dela. Pela primeira vez, Alessandro pede apenas que a filha cante. E quando coloca a mão sobre a garganta dela para sentir a vibração da voz, o gesto diz muito mais sobre aquela família do que qualquer discurso sentimental conseguiria explicar.