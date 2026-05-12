Baseado em best seller de Richard Matheson, ficção científica com Alice Braga está na Netflix

“Eu Sou a Lenda” começa mostrando uma entrevista de televisão que explica como um vírus desenvolvido em laboratório sofreu mutação e saiu de controle. Pouco tempo depois, Nova York aparece irreconhecível. As avenidas estão tomadas por carros abandonados, a vegetação cresce sobre o asfalto e animais circulam livremente entre prédios vazios. Robert Neville (Will Smith) ocupa esse espaço sozinho há três anos. Cientista militar e ex-pesquisador, ele transformou a própria casa em fortaleza e laboratório enquanto tenta descobrir uma cura para os infectados.

Francis Lawrence não acelera demais as informações. Em vez de despejar explicações técnicas, ele acompanha a rotina de Neville como se observasse um funcionário exausto tentando manter um prédio funcionando depois que todos foram embora. O personagem caça cervos pelas ruas de Manhattan, recolhe alimentos em mercados abandonados, abastece geradores e transmite mensagens diárias pelo rádio. Sempre no mesmo horário, ele pede que sobreviventes compareçam ao píer da South Street. O detalhe angustiante é simples: ninguém responde.

A única companhia constante de Neville é Samantha, sua cadela pastor-alemão. O isolamento pesa mais quando existe silêncio demais, então Will Smith conversa com Sam o tempo inteiro, faz piadas ruins e até discute com manequins espalhados por lojas vazias. Existe algo quase constrangedor nessas cenas, mas no bom sentido. O personagem fala sozinho porque precisa ouvir uma voz humana, ainda que seja a dele mesmo ecoando em corredores desertos.

O perigo aparece à noite

Durante o dia, Neville consegue circular pela cidade com alguma segurança. O problema começa quando escurece. Os infectados, criaturas chamadas de “darkseekers”, permanecem escondidos em edifícios e túneis enquanto o sol está forte. À noite, assumem as ruas com violência absoluta. Neville sabe disso e organiza cada saída com precisão quase militar. Se um experimento demora mais do que deveria ou um carro quebra longe de casa, o risco aumenta drasticamente.

O terror de “Eu Sou a Lenda” transforma pequenas tarefas em situações desesperadoras. Buscar combustível vira operação delicada. Entrar em um prédio escuro significa perder visão e tempo. Até caçar um cervo pode terminar em desastre. Francis Lawrence filma Manhattan como uma cidade gigantesca que lentamente empurra Neville para o limite psicológico. Há espaço sobrando por todos os lados, mas nenhum lugar parece realmente seguro.

Os infectados também deixam de ser apenas monstros correndo e gritando. Aos poucos, Neville percebe comportamentos mais organizados nessas criaturas. Eles observam seus hábitos, identificam armadilhas e passam a cercar áreas específicas da cidade. O personagem percebe isso tarde demais. Pela primeira vez, ele entende que talvez esteja sendo estudado da mesma maneira que estuda os infectados em seu laboratório subterrâneo.

Experimentos e desgaste

A tensão nasce dentro do laboratório montado na casa de Neville. Ele coleta amostras de sangue, captura infectados e realiza testes em ratos e cobaias humanas. O cientista acredita que seu sangue possui imunidade suficiente para reverter os efeitos do vírus. O problema é que os experimentos falham continuamente. Cada tentativa frustrada consome recursos, tempo e equilíbrio emocional.

Will Smith sai carregando praticamente o filme inteiro sozinho e não transforma Neville em herói inalcançável. O personagem erra, perde o controle emocional e demonstra cansaço constante. Há uma cena especialmente forte em que ele entra numa locadora abandonada e conversa com manequins posicionados como clientes comuns. Parece engraçado por alguns segundos. Depois fica triste. O filme entende que solidão prolongada desgasta até os comportamentos mais básicos.

Francis Lawrence também acerta ao usar os espaços vazios da cidade para aumentar tensão sem depender o tempo inteiro de ataques. Uma rua silenciosa pode ser mais desconfortável do que qualquer perseguição. O espectador observa Neville entrando em prédios escuros sabendo que alguma coisa provavelmente está escondida ali, mas o diretor alonga essa espera até o limite suportável.

Quando surgem outros sobreviventes

Então, Anna (Alice Braga) e Ethan (Charlie Tahan) aparecem inesperadamente na vida de Neville, que mantinha uma rotina fechada, baseada apenas em sobrevivência e pesquisa científica. A chegada de outras pessoas quebra essa lógica. Anna acredita que ainda existem comunidades humanas organizadas fora de Nova York e tenta convencer Neville a abandonar a cidade.

Os dois personagens enxergam esperança de maneiras diferentes. Neville aposta todas as suas forças na cura. Anna acredita mais na possibilidade de reconstrução coletiva. Enquanto discutem permanência e fuga, os infectados cercam a região e tornam qualquer decisão mais perigosa.

“Eu Sou a Lenda” mistura ação, terror e drama com habilidade rara para blockbusters daquele período. O filme possui sequências grandes, criaturas digitais agressivas e perseguições intensas, mas encontra seus momentos mais fortes nos pequenos detalhes: o rádio sem resposta, os corredores vazios, a mesa posta para alguém que nunca chega e Samantha esperando Neville voltar para casa antes do anoitecer.

Mesmo quase vinte anos depois do lançamento, o filme ainda dialoga com as pessoas, porque diz uma verdade simples e desconfortável: o silêncio de uma cidade vazia pode assustar mais do que qualquer criatura escondida na escuridão.