Thriller policial elegante e inteligente que reúne Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes e Robert Duvall, no Prime Video

“Os Donos da Noite” começa em uma Brooklyn abafada, barulhenta e permanentemente cansada. A cidade retratada por James Gray parece viver sob fumaça, sirenes e luzes neon. Em meio a esse cenário, Bobby Green, personagem de Joaquin Phoenix, administra uma boate famosa entre criminosos, empresários e policiais. Bobby gosta daquela rotina. Tem dinheiro, prestígio e um relacionamento estável com Amada Juarez, interpretada por Eva Mendes. O problema é que sua vida confortável depende justamente das pessoas que seu irmão tenta prender.

Joe Grusinsky, vivido por Mark Wahlberg, trabalha como policial e segue os passos do pai, Burt Grusinsky, chefe respeitado do departamento interpretado por Robert Duvall. Bobby escolheu esconder o sobrenome verdadeiro e manter distância daquela tradição familiar. Ele prefere o dinheiro do clube, os clientes influentes e a falsa sensação de liberdade que a noite oferece. Só que essa separação começa a ruir quando Vadim Nezhinski, traficante russo ligado ao clube, passa a ser investigado pela polícia.

Personagens ambivalentes

Gray constrói essa tensão sem transformar ninguém em santo. Joe trabalha duro, mas também age com arrogância e impulsividade. Bobby não é criminoso exatamente, embora aceite conviver confortavelmente com homens violentos desde que o caixa continue cheio e a música não pare. Há uma cena reveladora em que policiais circulam pela boate como clientes habituais, bebendo e conversando enquanto criminosos fazem negócios poucos metros adiante. O ambiente inteiro parece sustentado por um pacto silencioso que funciona apenas enquanto ninguém atravessa certos limites.

Quando Joe invade o clube para prender Vadim, Bobby entende que perdeu o controle do espaço onde mandava. A operação destrói o equilíbrio que mantinha sua vida funcionando. Os russos passam a desconfiar dele. A polícia começa a pressioná-lo por informações. Funcionários observam seus movimentos com cautela. Até Amada percebe que aquela rotina glamourosa já não oferece proteção alguma.

Profundidade narrativa

James Gray evita transformar o filme em um policial acelerado cheio de frases de efeito. O suspense cresce através da espera. Um telefonema ignorado gera desconfiança. Um carro estacionado por tempo demais cria ameaça. Uma porta fechada provoca ansiedade. O diretor sabe filmar corredores estreitos, escritórios apertados e ruas vazias como se todos aqueles lugares escondessem alguém observando em silêncio.

Joaquin Phoenix sustenta o filme justamente porque Bobby nunca parece totalmente preparado para o que está acontecendo. Ele administra conflitos como alguém tentando apagar incêndios com um copo d’água. Em alguns momentos, Bobby parece acreditar que ainda conseguirá negociar com todos os lados ao mesmo tempo. A polícia quer colaboração. Os russos exigem lealdade. Amada quer estabilidade. Seu pai espera responsabilidade. O personagem passa boa parte da história tentando preservar tudo isso simultaneamente, e a situação vai ficando sufocante.

Mark Wahlberg trabalha Joe de maneira mais rígida, quase mecânica. Seu personagem vive em função do distintivo, das operações e da necessidade constante de provar competência ao pai. Existe até uma rivalidade silenciosa entre os irmãos. Joe olha para Bobby como alguém desperdiçando privilégios familiares. Bobby enxerga Joe como homem incapaz de relaxar por cinco minutos sem agir como policial. Quando a violência cresce, os dois acabam presos dentro da mesma engrenagem.

Há uma sequência particularmente forte durante uma perseguição na chuva. Gray transforma uma estrada escura em território de guerra usando apenas faróis, lama e pouca visibilidade. Não existe glamour naquela violência. Os tiros surgem desordenados, carros derrapam e personagens tomam decisões erradas sob pressão. O espectador sente o medo porque ninguém ali parece invencível. Cada escolha errada cobra um preço alto.

Outros personagens

Robert Duvall também ajuda a sustentar o peso dramático do filme. Burt Grusinsky representa uma geração de policiais que acredita profundamente na instituição, mesmo convivendo diariamente com corrupção, drogas e fracassos. Ele ama os filhos, mas demonstra isso quase sempre através de cobrança e autoridade. Dentro daquela família, afeto raramente aparece em palavras gentis. Surge em ordens, conselhos duros e tentativas desesperadas de proteção.

Eva Mendes recebe menos espaço do que merecia, mas Amada funciona como termômetro emocional da narrativa. Ela percebe antes de Bobby que a situação saiu dos trilhos. Enquanto ele insiste em manter aparências, ela observa homens armados frequentando o clube, mudanças bruscas de comportamento e um medo crescente tomando conta do apartamento do casal. Mendes entrega humanidade a uma personagem que poderia facilmente virar apenas “a namorada do protagonista”.

Crime com elegância

“Os Donos da Noite” possui uma atmosfera pesada e elegante ao mesmo tempo. James Gray filma Nova York como uma cidade permanentemente úmida, cansada e perigosa. Não existe romantização daquela criminalidade. Os traficantes vivem paranoicos. Os policiais trabalham exaustos. Os donos de clubes noturnos sobrevivem tentando agradar pessoas demais simultaneamente. Todo mundo parece dormir pouco e desconfiar de tudo.

O filme entende que lealdade familiar pode virar armadilha rapidamente. Bobby tenta permanecer neutro durante boa parte da narrativa, mas descobre que neutralidade desaparece quando tiros começam a atravessar portas e janelas. Em determinado momento, ele percebe que continuar parado também representa uma escolha. E talvez seja justamente aí que “Os Donos da Noite” encontra sua melhor qualidade: mostrar homens tentando salvar a própria vida enquanto o mundo ao redor fecha lentamente todas as saídas possíveis.